Em agosto! Que dia estreia Fuzuê, novela de Gustavo Reiz

Com a missão de manter a faixa das 7 da TV Globo em alta, a novela Fuzuê está perto de estrear nas telinhas para substituir a popular Vai na Fé. Criada pelo autor Gustavo Reiz, veterano no mundo dos folhetins, mas estreante na emissora, a produção chega em agosto na grade do canal, logo na segunda quinzena do mês.

Quando começa Fuzuê na faixa das 7?

A novela Fuzuê está marcada para começar no dia 14 de agosto, segunda-feira. O folhetim tem previsão até o momento de alcançar a faixa dos 170 capítulos e terminar apenas no começo do ano que vem, quando será substituída por uma nova obra de Daniel Ortiz, ainda com o título provisório de A Vovó Sumiu.

Aos 41 anos de idade, o autor Gustavo Reiz trabalha na TV Globo pela primeira vez na carreira, embora tenha quase duas décadas dedicadas a televisão. Seus projetos anteriores foram em projetos do SBT e em especial na Record TV, canal que lhe deu mais destaque. Reiz é responsável por folhetins como Dona Xepa (2013), Escrava Mãe (2016 - 2017) e Belaventura (2017 - 2018).

Gustavo Reiz foi contratado pela TV Globo há alguns anos, em 2019, mas teve sua estreia no canal adiada devido a pandemia do covid-19, que paralisou muitas produções do setor de teledramaturgia entre 2020 e 2021. Agora, ele aparece pela primeira vez na faixa das 7 da emissora para trazer uma história que mostrará duas irmãs que estão em buscas bem distintas.

E o público vai poder ter um pequeno deslumbre do folhetim de Reiz antes mesmo de sua estreia. De acordo com a jornalista Patrícia Kogut, do O Globo, Fuzuê e Vai na Fé terão um pequeno crossover. No último capítulo da novela de Rosane Svartman, um dos personagens da nova novela das 7, o cantor sertanejo Jefinho Sem Vergonha (Micael Borges), vai aparecer como um dos fãs de Lui Lorenzo (José Loreto).

Quem é a mocinha da novela Fuzuê

A protagonista da novela Fuzuê se chama Luna e é interpretada pela atriz Giovana Cordeiro, recentemente vista em Mar do Sertão (2022 - 2023) como Xaviera e a prostituta Generosa de Pantanal (2022). Humilde, ela foi criada no Bairro de Fátima, no Rio de Janeiro, e sobrevive vendendo biojoias. Ela também é voluntária em uma ONG e tem bom coração.

A grande jornada da jovem na trama é descobrir o que aconteceu com a mãe, a ex-cantora Maria Navalha (Olivia Araújo), e seu atual paradeiro. A mulher desapareceu misteriosamente e foi vista por último na loja de departamentos Fuzuê, do ex-feirante excêntrico Nero de Braga e Silva (Edson Celulari).

Ao pisar na loja Fuzuê para seguir com suas buscas pela mãe, Luna acabará conhecendo Miguel (Nicolas Prattes), filho de Nero de Braga e Silva, um advogado que acabou de chegar de Portugal, país em que viveu durante quatro anos. Miguel decidiu sair do Brasil para ficar longe do pai, que espera que ele seja o sucessor de seu empreendimento, mas resolve retornar ao país e fica encantado por Luna logo de cara.

O advogado passa a ajudar Luna a encontrar pistas sobre o desaparecimento de Maria Navalha e durante este período acaba se envolvendo com a jovem. O problema é que o namoro dos dois não será tranquilo, porque Jefinho Sem Vergonha, que vive entre idas e vindas com Luna, também disputará o coração da moça.

Além disso, Miguel não terá que se preocupar apenas com Jefinho, mas também com Olívia (Jessica Córes), sua ex-namorada. A modelo vai tentar ter seu amor de volta e não descansará até reconquistar o rapaz.

Veja também - Qual será o final de Hugo em Vai na Fé

Quem será vilã de Fuzuê?

A antagonista dessa história será a empresária Preciosa, poderosa no ramo das joias vivida por Marina Ruy Barbosa. Sua trama irá se cruzar com a de Luna em Fuzuê quando o pai da ricaça morre e deixa uma herança em suas mãos.

Nos documentos, a ruiva vai descobrir duas informações cruciais que mudarão sua vida: a primeira delas é a localização de um tesouro escondido e há muito tempo perdido. A outra é que ela tem uma irmã de quem nunca ouviu falar, ninguém mais, ninguém menos, que a mocinha Luna.

A vilã da novela Fuzuê será casada com Heitor (Felipe Simas), um deputado bastante manipulador e ambicioso que só quer saber de dinheiro e poder. Esta é a segunda vez que a dupla vive um casal nas telinhas, já que foram par romântico em Totalmente Demais (2015).

Outros personagens confirmados na novela até agora:

Fernanda Rodrigues - Alícia: filha de Nero de Braga e Silva

Heslaine Vieira - Soraya Terremoto: dançarina

Ruan Aguiar - Merreca: rapaz criado com Luna e Jefinho no Bairro de Fátima e apaixonado por Soraya

Lilia Cabral - Bebel Montebello: mãe da antagonista Preciosa

Douglas Silva - Claudio: amigo inseparável de Miguel

Michel Joelsas - Francisco: irmão de Miguel e Alícia

Pedro Carvalho - Rui: agente de modelos

Deo Garcez - Domingos: comerciante divertido e de bom caráter

Rogério Brito - Barreto: delegado que vai ser aliado de Luna

Cinara Leal - Mariana: terá parceria com Barreto na trama

Ary Fontoura - Personagem ainda não divulgado

Clayton Nascimento - Personagem ainda não divulgado

Leia também - Reta final da novela: quem morre em Vai na Fé?