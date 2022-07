Com quem a Juma fica no final da novela? Relembre trama da personagem - Foto: Reprodução/Globo

Disputada entre irmãos, com quem a Juma fica no final da novela

Disputada entre irmãos, com quem a Juma fica no final da novela

Um triângulo amoroso que parece nunca ter fim é o vivido por Juma, Jove e Zé Lucas em Pantanal. Papéis de Alanis Guillen, Jesuíta Barbosa e Irandhir Santos no remake da TV Globo, o trio vive entre desentendimentos, o que deixa o público em dúvida sobre com quem a Juma fica no final da novela. A mocinha se apaixonou por Jove, mas então Zé Lucas apareceu e não parou mais de correr atrás da moça. Depois que se casou com Jove, Juma se separou do marido e agora vive com Zé Lucas na tapera, o que deixa todos pensarem que há algo mais entre os cunhados.

Zé Lucas ou Jove, com quem a Juma fica no final da novela Pantanal?

Jove é com quem a Juma fica no final da novela Pantanal. Porém, a trajetória até o casal ficar junto de vez não foi nada fácil na versão original da trama, de 1990. Depois que Juma descobre algo imperdoável de Jove e se separa do amado, ela passa a viver com Zé Lucas em sua tapera. O peão promete ajudá-la a se manter na tapera, por isso o convívio é pacífico.

Como o primogênito de Zé Leôncio é apaixonado por ela, ele aproveita a separação do irmão e da cunhada e a recente convivência dos dois para tentar conquistá-la. Zé Lucas então ajuda Juma diariamente de diversas formas no cuidado da tapera, no preparo da caça, entre outras tarefas. Assim, a jovem permite que ele continue morando com ela. Zé Leôncio vai atrás do filho, mas Zé Lucas não retorna para a fazenda de jeito nenhum.

Depois de algum tempo morando na tapera, Zé Lucas se declara para Juma, mas ele não recebe uma resposta positiva da moça, o que o deixa pensativo. Aos poucos, o peão vai percebendo que nunca conseguirá ficar com Juma e que ela ainda ama Joventino, apesar de dizer que está com raiva dele e que não o quer mais.

Neste mesmo período, o Velho do Rio conversa seriamente com Juma e alerta a menina. Segundo a entidade, se ela não mandar Zé Lucas de volta para a fazenda, uma guerra entre ele e Jove acontecerá por causa de ciúmes. Para evitar uma briga grave entre irmãos, a moça então manda Zé Lucas embora. A partir daí, Zé Lucas não corre mais atrás de Juma. Ao retornar para a fazenda do pai, ele pede perdão para Jove e se acerta com o irmão mais novo, ao jurar que nenhum romance aconteceu entre ele e Juma na tapera.

Depois disso, para conseguir Juma de volta, Jove recebe a ajuda do Velho do Rio, que age como cupido. A entidade convence Juma a perdoar o marido e os dois acabam retomando o casamento. Os dois não voltam a se separar e Jove é com quem a Juma fica no final da novela. Nos últimos capítulos da trama, Juma dá a luz a filha do casal, que ganha o nome de Maria Marruá Leôncio.

Para entender – Por que Juma se separou temporariamente de Jove?

Para quem perdeu os recentes capítulos do remake e agora está confuso sobre a separação de Jove e Juma, aconteceu o seguinte. Jove tirou uma foto sem permissão do Velho do Rio, no intuito de provar para o pai, Zé Leôncio, que a entidade existe e é seu avô Joventino. Em seguida, o rapaz então resolveu levar a imagem para ser revelada.

Enquanto Jove estava fora, em uma viagem para a cidade para trazer a tal foto, Juma escutou uma conversa entre Zé Leôncio, Mariana e Filó sobre o assunto. Ela descobriu que Jove foi contra os pedidos da entidade e tomou a atitude de revelar a foto para mostrar tudo a Zé Leôncio. Ela acusou o marido de trair a sua confiança, assim como a do Velho do Rio, e resolveu deixar a fazenda e voltar para sua tapera. Ela ficou com raiva de Jove e disse que não voltaria mais a vê-lo.

Apesar de final feliz com Juma, Jove vive affair com outra mulher

Jove é com quem a Juma fica no final da novela, mas o personagem se envolve com outra mulher durante o período em que o casal fica separado e Juma passa a morar com Zé Lucas na tapera. O público ainda vai conhecer essa personagem no remake da TV Globo e ela se chamará Miriam. Segundo os resumos cedidos pela emissora, a personagem dará às caras na trama de 2022 a partir da segunda semana de agosto.

Jove vai conhecer Miriam durante uma viagem ao sul do país. Ele irá até uma fazenda em Santa Catarina para aprender mais sobre um método de plantio que deseja implementar nas terras de José Leôncio. Por lá, ele conhecerá a agroecóloga Miriam e ficará encantado por ela. A moça será especialista em desenvolvimento sustentável e treinará o rapaz. Assim, os dois acabarão se aproximando cada vez mais e uma atração surgirá entre eles.

Na versão de 1990, Jove não chegou a ir para a cama com Miriam. Não foi revelado por enquanto se o mesmo acontecerá no remake ou se nestas novas cenas haverá momentos quentes entre os dois. A personagem será vivida pela atriz Liza Del Dala, de 22 anos. A jovem é carioca, filha de pais angolanos, e nunca esteve em uma novela antes.

E para quem não sabe, há algumas diferenças entre as versões nesta trama. Em 1990, a personagem Miriam era uma mulher que Jove conhecia em São Paulo, ao viajar para um rodeio em Barretos. Os dois passavam o dia juntos e depois a moça o convidava para ir até o seu quarto de hotel, o que ele não aceitava.

Leia também

Alcides morre na novela Pantanal? Remake traz mudanças