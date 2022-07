Quem é Miriam em Pantanal: papel será de Liza Del Dala em 2022

Nos próximos capítulos do folhetim das 21h da Globo, uma nova personagem dará às caras na trama. A atriz Liza Del Dala é quem é Miriam em Pantanal de 2022, uma jovem agroecóloga que chamará a atenção do personagem de Jesuíta Barbosa e mexerá com o coração do rapaz. Tudo isso terá acontecerá durante a separação de Jove e Juma, já que a moça que vira onça dispensou o marido depois que descobriu que ele revelou uma foto do Velho do Rio sem permissão.

Na trama da novela, quem é Miriam em Pantanal?

Miriam é uma agroecóloga na trama da novela, que será encontrada por Jove quando o rapaz viajar para Santa Catarina, segundo o site oficial da TV Globo. Para quem não conhece a profissão, agroecólogo é uma pessoa especializada em desenvolvimento sustentável.

A moça aparecerá na vida de Jove porque ele viajará para conhecer um método de plantio que deseja implementar na fazenda de José Leôncio. Nesta viagem para o estado sulista, Jove irá conhecer quem é Miriam em Pantanal, especialista no assunto e que trabalha no desenvolvimento e implementação das novas áreas da fazenda que Jove foi visitar.

Quem é Miriam em Pantanal vai treinar Jove para conhecer mais do ofício e assim os dois acabarão ficando próximos. Como Juma e Jove ainda estarão separados neste ponto da história, o rapaz vai ficar de coração mexido com o contato com Miriam e até tirará sua aliança.

Caso a produção da Globo siga os passos da versão original, Jove não irá trair Juma. Porém, como algumas mudanças foram realizadas na trama de Miriam no remake, é possível que algo a mais aconteça entre o casal.

Mudanças

A trama divulgada pela Globo para as aparições de quem é Miriam em Pantanal são diferentes da versão de 1990. Nas cenas da Manchete, Miriam era uma mulher que Jove conhecia em um rodeio em Barretos, durante uma viagem do rapaz para São Paulo no intuito de esquecer Juma. Na história, os dois passavam o dia juntos e a noite, Miriam convidava Jove para ficar com ela em seu quarto de hotel, já que ele não havia conseguido hospedagem.

Jove nega o convite, mas ainda fica na mira da mulher, que deseja seduzi-lo e levá-lo para a cama. No entanto, Jove pensa em Juma e não se envolve com Miriam. Logo, ele vai embora e retorna para a casa do pai. Miriam teve uma aparição rápida na versão original e apareceu em poucos capítulos. Não se sabe por enquanto a duração da personagem no remake.

Quem é a atriz que interpreta Miriam em Pantanal de 2022

A atriz Liza Del Dala é quem é Miriam em Pantanal de 2022. A jovem é estreante nas telinhas e tem 22 anos de idade. Liza nasceu e cresceu no Rio de Janeiro, mas é filha de pais angolanos.

Segundo material da BR2 Produções Artísticas, que agencia a atriz, ela sempre teve o sonho de seguir a carreira de artista, mas foi apenas em 2019 que Liza teve a oportunidade de ingressar em um curso de teatro e interpretação para TV, no Espaço Cultural Arte do Ator. A partir daí, ela começou a somar projetos.

Primeiro, Liza atuou nas peças Metamorfose Social, O Testamento e Nua. Mais tarde, em 2020, ela criou, produziu e estrelou sua própria websérie, intitulada Diário poético. Em seguida, ela lançou seu primeiro curta-metragem, Rosas Agressivas.

Além de ser quem é Miriam em Pantanal, a atriz também poderá ser vista em 2022 na segunda temporada da série Bom dia, Verônica, da Netflix. No Instagram, a atriz tem pouco mais de 1500 seguidores atualmente.

Quem foi Miriam em 1990

Nos anos 90, o papel de quem é Miriam em Pantanal ficou com a atriz Rose Abdallah. O folhetim de Benedito Ruy Barbosa foi o primeiro trabalho da artista nas telinhas, que depois continuou na ativa.

Hoje, aos 60 anos de idade, a atriz é bastante dedicada ao teatro e em 2021 apareceu na série Sob Pressão, durante o nono episódio da quarta temporada. Ela também esteve no filme Natureza Morta (2020). Sua última novela foi Amor sem Igual (2019), que atualmente é reexibida de segunda a sexta na faixa das 21h45, na Record TV.

