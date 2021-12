Documentário de Neymar na Netflix: quando estreia?

A Netflix surpreendeu os apaixonados por futebol na manhã desta terça-feira, 14/12, e divulgou nas redes sociais o trailer do documentário “Neymar: O Caos Perfeito” com data de estreia para 25 de janeiro em sua plataforma de streaming. A produção tem a ideia de mostrar mais da vida pessoal do camisa 10 da Seleção. Confira ao trailer e saiba onde assistir ao documentário de Neymar.

Quando estreia o documentário do Neymar na Netflix?

Considerado um dos melhores jogadores do mundo, Neymar sempre dá o que falar tanto dentro quanto fora de campo. Pensando nisso, a Netflix produziu o documentário “Neymar: O Caos Perfeito”, e promete mostrar a vida do craque. A série vai estrear em 25 de janeiro de 2022 para assinantes do streaming.

A série documental em três episódios, dirigida por David Charles Rodrigues, promete mostrar muito da vida pessoal do jogador, abordando a passagem pelo Santos, Barcelona, PSG e até mesmo da Seleção, além da premissa de explicar como funciona a máquina de marketing por trás do craque, dirigida por seu pai, Neymar da Silva Santos.

Além disso, de acordo com o anúncio da Netflix, o longa também contará com entrevistas de David Beckham, Lionel Messi, Mbappé e muitos outros jogadores de futebol com opiniões e histórias sobre Neymar.

No trailer, Neymar fala sobre os julgamentos que recebeu e ainda recebe em sua carreira como jogador, fazendo uma comparação com o personagem Coringa.

“Todo fã e família, ciclo próximo você é o Batman da vida deles, e pra quem não te conhece de cara eu já sou o Coringa”.

Assista ao trailer da produção sobre Neymar, que tem estreia marcada para janeiro de 2022.

Onde assistir?

A Netflix é a responsável pela produção. Para assistir ao vivo ao documentário de Neymar, é necessário assinar o serviço de streaming disponível tanto no site oficial como também pelo aplicativo.

Para obter os benefícios, o serviço está disponível por assinatura em três planos: o básico, padrão e premium, que dá ao assinante maiores vantagens. O primeiro aparece sob o valor de R$25,90, enquanto o segundo segue por R$39,90 e o último R$55,90, com qualidade superior e a resolução de até 4K+HDR.

Lembrando que é possível em todos os pacotes assistir tanto na televisão como no tablet e smartphones.

