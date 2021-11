O que Tonico fará nos próximos capítulos de Nos Tempos do Imperador

O vilão interpretado por Alexandre Nero não dá descanso para ninguém na novela das seis. Nos próximos capítulos de Nos Tempos do Imperador, Tonico vai bater na esposa Dolores (Daphne Bozaski), atormentar a cunhada Pilar (Gabriela Medvedovski) e ainda partir para cima de Zayla (Heslaine Vieira).

Tonico em Nos Tempos do Imperador

No primeiro capítulo de novembro, Tonico vai ser ruim novamente com a esposa, e o sogro tentará defender a filha, o que o fará passar mal.

Depois disso, no capítulo seguinte, de terça-feira (2), o vilão vai receber uma carta de apoio se Solano Lopez, o ditador do Paraguai e rival de Dom Pedro II.

No capítulo de quarta-feira (3), Tonico em Nos Tempos do Imperador vai tomar uma atitude contra a esposa e baterá em Dolores, o que deixará o pai da moço desesperado. O vilão também vai orientar que Nino (Rafaelle Casuccio) fique próximo de Celestina (Bel Kutner) para se infiltrar no sarau da Condessa de Barral (Mariana Ximenes).

Na quinta-feira (4), o deputado terá uma conversa séria com Luísa, que contará que bandidos tentaram roubar o dinheiro do sarau e sequestrá-la, mas que foi salva por Samuel.

No penúltimo capítulo desta semana, 5 de novembro, Tonico em Nos Tempos do Imperador vai expulsar a presença de Pilar e Luísa de sua casa e beijará Zayla a força.

No fim de semana, sábado (6), Tonico vai contar para Nélio em Nos Tempos do Imperador que pretende enviar Dolores para um convento.

*Resumo cedido pela TV Globo e pode sofrer alteração de trama ou dia de exibição sem aviso prévio.

Nélio vai enfrentar Tonico

No mesmo capítulo que Tonico bate em Dolores, de quarta-feira (3), Eudoro (José Dumont) vai implorar para que Nélio (João Pedro Zappa) salve sua filha. O rapaz tem sentimentos pela esposa do amigo e estará embriagado. Após o pedido de ajuda, ele agredirá o deputado. No começo do capítulo do dia seguinte, o rapaz vai desmaiar na frente de Tonico em Nos Tempos do Imperador.

Meio irmão na novela

Durante os capítulos que serão exibidos na próxima semana, Samuel (Michel Gomes) vai revelar para Guebo (Maicon Rodrigues) que é irmão de Tonico. A dupla tem parentesco apenas por um lado da família, o Coronel Ambrósio (Roberto Bonfim).

Tonico e Samuel são filhos de Ambrósio em Nos Tempos do Imperador, mas as mães são diferentes. Nenhuma das duas apareceu na novela, mas sabe-se que a mãe de Samuel foi uma escrava abusada pelo coronel.

