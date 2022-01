Dolores e Nélio encontram a filha Mercedes em Nos Tempos do Imperador

A pequena Mercedes está nas mãos de Tonico em Nos Tempos do Imperador. Dolores e Nélio encontram a filha no folhetim ou o destino da menina é continuar nos braços do vilão? Nos próximos capítulos da novela das 6, o casal vivido por Daphne Bozaski e João Pedro Zappa encontrará pistas do paradeiro da criança.

Como Dolores e Nélio encontram a filha na novela Nos Tempos do Imperador?

Dolores e Nélio vão conseguir encontrar a filha e a levarão para casa. Tudo vai acontecer depois que o casal invadir a casa do deputado pela segunda vez. A personagem de Bozaski cria um plano com o amado e eles vasculham a casa do vilão para encontrar possíveis pistas.

A ideia dá certo, Dolores e Nélio encontram uma foto no local e matam a charada de onde a filha foi escondida. Dolores reconhece o lugar, uma casa de campo, e parte com Nélio para conseguir Mercedes de volta. A menina estava na companhia de uma ama de leite no cativeiro.

De acordo com os resumos liberados pela TV Globo até agora, o plano de Dolores será colocado em prático no capítulo que vai ao ar na terça-feira, dia 1 de fevereiro de 2022, última semana da novela. A data exata de exibição em que a dupla conseguirá recuperar a menina não foi revelado, pois a emissora não divulga os acontecimentos do penúltimo e último capítulo da trama, mas sabe-se que será em um desses dois dias.

Na primeira tentativa de recuperar a menina, prevista para ir ao ar no dia 29 de janeiro, Dolores apontará uma arma para o ex-marido e ameaçará matá-lo caso não revele o local em que Mercedes está sendo mantida. Porém, ela voltará atrás da decisão. Nélio também apontará a arma para o ex-amigo, mas Dolores convence o amado que se matarem o vilão, será impossível encontrar a filha depois.

Os dois então deixam a casa de Tonico tristes e revoltados, mas é aí que surge a ideia de Dolores de invadir a residência do deputado para conseguir alguma pista sobre o local em que a menina era mantida refém.

Depois que Dolores e Nélio encontram a filha em Nos Tempos do Imperador, a paz da família volta a ser perturbada, quando a menina corre novamente o risco de ser sequestrada por Tonico.

Obcecado pela ideia de ter Mercedes, Tonico não se dá por vencido e retorna para tentar roubar a garota. Neste ponto da reta final da novela, o vilão estará desaparecido após ter seus crimes revelados, mas ele não ficará escondido por muito tempo.

Ao tentar sequestrar a filha de Dolores e Nélio mais uma vez, Tonico acabará em uma perseguição policial. Durante a fuga, o personagem de Alexandre Nero acabará morto.

Quando começa a próxima novela das 6?

A próxima novela da faixa das 18h vai estrear no dia 7 de fevereiro de 2022. Além da Ilusão é o nome do folhetim que irá substituir Nos Tempos do Imperador na programação, a trama se passará entre os anos 1920 e 1930 e terá o protagonismo de Larissa Manoela e Rafa Vitti.

Manoela interpretará uma jovem de família rica que se apaixonará por Davi, personagem de Vitti, um rapaz sem bens e artista de rua, que não agrada em nada o pai da moça. A dupla tentará seguir com o romance proibido, mas o jovem acabará na cadeia injustamente.

Nos Tempos do Imperador terá seu último capítulo exibido no dia 4 de fevereiro (sexta-feira), a reprise do final da novela será mostrada no dia seguinte, dia 5 (sábado).

Conheça o trailer da nova trama das 6:

Leia também

Quem é o autor da novela Além da Ilusão