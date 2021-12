Dolores sofre com Tonico na reta final de Nos Tempos do Imperador

Dolores sofre com Tonico na reta final de Nos Tempos do Imperador

Dolores (Daphne Bozaski) vai sofrer ainda mais nas mãos de Tonico (Alexandre Nero) em Nos Tempos do Imperador. A mocinha e Nélio (João Pedro Zappa) serão encontrados pelo vilão, que empurrará o assessor do penhasco, internará a irmã de Pilar (Gabriela Medvedovaski) em um hospício e sequestrará a filha do casal.

O que vai acontecer com Dolores em Nos Tempos do Imperador?

Em cenas previstas para irem ao ar em janeiro de 2022, Tonico de Nos Tempos do Imperador finalmente vai encontrar o esconderijo onde Dolores e Nélio estão vivendo nos últimos meses.

Furioso por ter sido traído pela esposa e pelo amigo, o deputado vai se envolver em uma briga com Nélio. O filho de Lota (Paula Cohen) será enganado pelo personagem de Alexandre Nero e empurrado de um penhasco.

Dolores de Nos Tempos do Imperador será levada a acreditar que seu amado está morto e, aos prontos, chamará Tonico de assassino. O vilão não vai deixar barato: a filha de Eudoro (José Dumont) será internada à força pelo marido em um hospital psiquiátrico.

Mas nem tudo estará perdido para Dolores. Nélio, na verdade, não morreu. De acordo com informações da jornalista Patrícia Kogout, do jornal O Globo, Celestina (Bel Kutner) irá até o hospício em que a mocinha está e dará a notícia de que o assessor está vivo.

A dama de companhia de Teresa (Letícia Sabatella) e Nicolau (Cássio Pandolfi) serão os responsáveis pelo resgate da irmã de Pilar.

“Nós ficamos sabendo o que o Tonico havia feito com você e o Nélio. Ele está vivo. Está no Rio de Janeiro”, dirá Celestina. “Vivo? Pedi tanto por um milagre. O Nélio vivo! E a nossa filha?”, se emocionará Dolores.

Celestina dirá que não sabe do paradeiro de Mercedes e Dolores presume que o vilão está com a criança. Temendo que o deputado tenha feito algum acordo com o médico para impedi-la de sair do hospital, a mocinha troca de roupa com outro paciente e vai embora na carruagem de Celestina despercebida.

Sequestro da filha de Dolores termina na morte de Tonico

Em breve, Tonico pagará pelos seus crimes. Ele será denunciado por traição à pátria após serem encontradas provas de que o deputado estava ajudando Solano López (Roberto Birindelli) na Guerra do Paraguai, segundo o Notícias da TV. O responsável pela investigação será Caxias (Jackson Antunes), a mando de Pedro (Selton Mello).

Após ter a prisão decretada, o vilão irá fugir e sequestrar Mercedes, filha de Dolores e Nélio. Mas, durante o resgate, Tonico será morto.

Enquanto isso, Zayla (Heslaine Vieira) começa a traçar sua história de redenção e terá um final feliz com Guebo (Maicon Rodrigues).

