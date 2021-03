Domingo Maior de hoje (21/03): Globo vai passar ‘Batalha Dos Impérios’

No Domingo Maior de hoje, dia 21 de março de 2021, a Rede Globo vai exibir o longa “Batalha Dos Impérios”, estrelado por Jackie Chan, a partir das 23h35. O filme americano escrito dirigido por Daniel Lee conta com a duração total de 2h07min. A classificação indicativa é de 14 anos.

Qual o filme do Domingo Maior de hoje?

Nesta noite especial de domingo, a TV Globo vai passar o filme chinês de ação, que teve sua estreia mundial em 2015. O filme se passa no ano 48 A.C., onde soldados romanos perdidos peregrinam pela China para encontrar seu caminho. Enquanto isso, o comandante chinês Huo An é tomado por forças que o escravizam.

O líder romano Tiberius tenta tomar o controle sobre a Rota da Seda, uma das principais rotas de comércio entre a Ásia e a Europa na Antiguidade. Cabe ao herói Huo An se aliar ao general traidor Lucius para defender sua terra natal.

Ficha técnica do filme do Domingo Maior de hoje:

Título Original Tian Jiang Xiong Shi

Dubladores Huo Na: Tatá Guarnieri/ Lucius: Ricardo Schnetzer/ Tibirius: Felipe Grinnan/ Coldmoon: Silvia Susy/ Publius: Enrico Espada/ Xiuqing: Leticia QuintoDireção Daniel Lee

Nacionalidade Chinesa

Gênero Ação

Elenco:

Adrien Brody como Tiberius

Jackie Chan (I) como Huo An

John Cusack como Lucius

Alfred Hsing como Soldado Han

Brahim Chab como Soldado Romano

Assista ao trailer de Batalha Dos Impérios

Que horas começa o filme da Globo hoje?

O filme do Domingo Maior de hoje começa logo após as reportagens especiais e as notícias mais importantes da semana, irem ao ar, no programa Fantástico, que conta com apresentação de Tadeu Schmidt e Poliana Abritta. Para assistir a trama de ação no Domingo Maior é só conectar no canal Globo a partir das 23h35min.

