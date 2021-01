Gênesis: o que sabemos sobre a novela da Record

Na próxima terça-feira (19), quem é fã das novelas da Record TV terá mais uma atração para se entreter. Gênesis, nova produção do canal irá ao ar depois do Jornal da Record e trará como tema a origem da humanidade. Segundo as divulgações oficiais do canal por meio do portal R7, a história da novela se dividirá em sete fases: o Jardim do Éden, Arca de Noé, Torre de Babel, Ur dos Caldeus, Jornada de Abraão, Jacó e José do Egito.

Gênesis é escrita por Camilo Pellegrini, Raphaela Castro e Stephanie Ribeiro. A direção geral da nova novela da Record TV fica a cargo de Edgard Miranda, que já trabalhou em outras produções do canal, como Jesus, O Rico e Lázaro e Sem Volta.

Quando vai começar a novela da Record Gênesis?

Sintonize no canal no dia 19 de janeiro, uma terça-feira, a partir das 21h00. A novela será exibida após o Jornal da Record.

TV Record – Qual o elenco da novela Gênesis?

Nome já conhecido nas telinhas, a produção contará com a atriz Flávia Monteiro. Em entrevista ao Balanço Geral RJ para divulgar a novela, a atriz revelou que estará realizando o nascimento de Abraão na trama, e que para entrar na personagem e saber o que fazer, teve o auxílio de uma doula.

O elenco da nova novela da Record, também conta com Oscar Magrini, outro rosto bastante conhecido dos fãs de novelas, o ator fará o papel de Noé. Gênesis também terá os atores Marjorie Gerardi, Cássia Linhares, Augusto Caliman, Saulo Rodrigues, Gil Coelho, Eduardo Speroni e Caio Manhente. O canal de TV revelou que no total a novela contou com mais 200 atores.

Leia também – Doula: saiba como ela ajuda as mães da gestação ao parto

Quantos capítulos tem a novela?

No total Gênesis terá 150 episódios, quem se interessar na produção não precisará ficar com saudades da novela da Record tão cedo.

Canal filmou novela no Brasil?

As gravações da novela não aconteceram apenas por aqui, além de gravar em diferentes estados do Brasil, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraná e Minas Gerais, a Record também levou sua equipe para filmar no Marrocos.

Record – Efeitos especiais de Gênesis

A produção teve um grande trabalho envolvendo efeitos especiais para deixar as cenas realistas, segundo o portal da emissora, a novela usou modelos digitais, animais 3D e outras técnicas inovadoras.

