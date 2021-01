Domingo Maior de hoje (3/1): Globo vai passar ‘Jason Bourne’

No Domingo Maior de hoje, dia 03 de janeiro de 2020, a TV Globo vai exibir “Jason Bourne“, o quinto filme da série “Bourne” e sequência do filme de 2007, “O Ultimato Bourne”. Com direção de Paul Greengrass, a ação é estrelada por Matt Damon e conta com duração de 2h 3min.

Qual o filme do Domingo Maior de hoje?

O filme lançado pela Universal Pictures em 29 de julho de 2016, teve o título oficial “Jason Bourne”, anunciado juntamente com o lançamento do primeiro trailer, no Super Bowl 50 em 7 de fevereiro de 2016. Aliás, o filme estreou no Brasil dia 28 de julho do mesmo ano. O filme é, mais uma vez, protagonizado por Matt Damon, que também atuou no roteiro ao lado do diretor Paul Greengrass e de Christopher Rouse.

Fora do radar como lutador de rua, Jason Bourne é surpreendido por Nicky Parsons, que o procura oferecendo novas informações sobre seu passado. Inicialmente resistente, ele acaba voltando aos Estados Unidos para continuar a investigação e entra na mira do ex-chefe Robert Dewey, que teme mais um vazamento de dados. Dentro da CIA, no entanto, a novata Heather Lee acredita que tentar recrutar Bourne para a agência seja a melhor solução.

Ficha técnica do filme do Domingo Maior de hoje:

Título Original: Jason Bourne

Elenco: Vincent Cassel; Matt Damon; Tommy Lee Jones; Alicia Vikander

Dubladores: Jason Bourne: Marcus Jardym/ Heather Lee: Mariana Torres/ Robert Dewey: Júlio Chaves/ Craig Jeffers/ Duda Ribeiro/ Nicolette “Nicky” Parsons: Fernanda Baronne/ Aaron Kalloor: Fernando Lopes

Direção: Paul Greengrass

Nacionalidade: Americana

Gênero: Ação

Assista ao trailer de Jason Bourne:

Que horas começa o filme da Globo hoje?

O filme do Domingo Maior de hoje começa logo após as reportagens especiais e as notícias mais importantes da semana, irem ao ar, no programa Fantástico, que conta com apresentação de Tadeu Schmidt e Poliana Abritta. Para assistir a trama de ação com Matt Damon e mais elenco, na sessão de domingo (3/1), é só conectar no canal Globo a partir das 22h30min.

