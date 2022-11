SPOILER: o que é mostrado na cena pós créditos Pantera Negra 2

Após muita espera, Pantera Negra: Wakanda para Sempre finalmente chegou às telonas do cinema. O filme marca a continuação da história do herói sem a presença do ator Chadwick Boseman, que faleceu em 2020. Além de descobrir como a história andou sem seu protagonista, o público também fica curioso com a cena pós créditos Pantera Negra 2, que traz uma grande revelação.

O que tem na cena pós créditos Pantera Negra 2?

A cena pós créditos Pantera Negra 2 mostra o filho do rei T'Challa (Boseman), o Pantera Negra, com Nakia (Lupita Nyong'o), que ninguém sabia da existência. O garoto se chama Toussaint (Divine Love Konadu-Sun) e aparece já bem crescidinho em momento com a tia, Shuri (Letitia Wright), irmã de T'Challa.

Na cena pós créditos Pantera Negra 2, Nakia encontra com Shuri, que fica surpresa ao ver o menino. Ela então explica: "a gente achou melhor para ele crescer aqui, longe de toda a pressão do trono". Em seguida, ao se virar para o menino, a personagem comenta: "seu pai nos preparou para a morte dele não é verdade?".

Nakia explica que T'Challa não queria que os dois fossem ao seu funeral e diz que por isso ela e o filho fizeram sua própria cerimônia para se despedir do amado e prestar as homenagens ao rei. "Ele sentiu que não era a hora certa [de todos conhecerem Toussaint]", comenta.

Shuri pergunta se o garoto não chegou a conhecer o pai e Nakia afirma que os dois se conheceram antes do falecimento de T'Challa. A cena pós créditos Pantera Negra 2 continua e Shuri tem uma breve conversa com o sobrinho, elogiando seu nome e dando um desfecho emocionando ao filme.

Por enquanto, não foi revelado se no futuro o garoto assumirá o manto do Pantera Negra e ocupará o lugar do pai, mas um terceiro filme sobre o herói já está nos planos.

Em entrevista a revista internacional Variety, agora em novembro de 2022, Kevin Feige, chefão da Marvel, disse que teve conversas com o diretor Ryan Coogler - responsável pela direção dos dois filmes do super-herói - sobre possíveis ideias para um terceiro longa.

Como assistir Pantera Negra: Wakanda para Sempre

Pantera Negra: Wakanda para Sempre está com exclusividade nos cinemas, então se quiser conferir o longa e também a cena pós créditos Pantera 2, será necessário levantar do sofá e correr até uma telona.

O filme está em exibição em grande parte das salas de cinema do país. Os horários e preços vão variar de acordo com a rede de exibição que transmite o filme na sua região, por isso consulte o site oficial ou vá direto na bilheteria do cinema.

Após deixar os cinemas, o filme deve ir para o Disney +, que detém o direito de todos os longas da Marvel. A produção já tem uma página oficial na plataforma streaming, mas ainda não tem data oficial divulgada para chegar por lá.

Assista ao trailer e se prepare:

Chadwick Boseman faleceu em 2020

O ator Chadwick Boseman interpretou o herói no primeiro filme do Pantera Negra e também em alguns dos longas dos Vingadores. Infelizmente, o ator travava uma batalha contra o câncer e por isso acabou falecendo em agosto de 2020.

A revelação pegou os fãs de surpresa, já que Chadwick Boseman não havia tornado público sua doença. O ator ganhou diversas homenagens de famosos e anônimos após sua partida e conquistou uma indicação póstuma ao Oscar 2021 de melhor ator, por conta de seu último trabalho gravado, o filme A Voz Suprema do Blues.

No entanto, Chadwick não levou a estatueta e perdeu para Anthony Hopkins, que conquistou o prêmio por sua performance em Meu Pai.

