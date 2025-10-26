Domingo Maior hoje da Globo exibe o filme Bela Vingança

É fim de fim de semana e o Domingo Maior hoje, 26 de outubro, traz o filme Bela Vingança. A transmissão do drama de ação começa na madrugada, às 00h20 (horário de Brasília), após Irracional, a Ciência do Tempo.

Sobre o que é o filme do Domingo Maior de hoje

Toda semana, Cassie Thomas, de 29 anos, vai sozinha a uma boate e finge estar bêbada. E ela faz um trabalho convincente. Ela está cambaleante, com os olhos desfocados, a fala arrastada. Geralmente não demora muito para que um homem aparentemente gentil se aproxime e se ofereça para ajudá-la a voltar para casa.

Só que eles não a levam para casa. Na maioria das vezes, eles encontram uma desculpa para levá-la de volta para casa, na esperança de que ela esteja tão bêbada que eles consigam ter relações sexuais com ela. Eles ignoram os comentários dela sobre não se sentir bem ou querer dormir.

Normalmente, é quando começam a tirar a roupa dela que o plano começa a dar errado. De repente, os olhos de Cassie se focam e o tom de voz se torna mortal. “O que você está fazendo?”, ela pergunta.

Ela não está nem um pouco bêbada, e o caçador está prestes a se tornar a caça.

Essa é a premissa de Bela Vingança, filme estrelado por Carey Mulligan e dirigido por Emerald Fennell, que recebeu cinco indicações ao Oscar.

