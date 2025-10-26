Cinema & TV

Domingo Maior hoje da Globo exibe o filme Bela Vingança

Domingo Maior hoje exibe o filme Vingança a Sangue Frio

Escrito por Anny Malagolini
domingo maior hoje Foto: Focus Features

É fim de fim de semana e o Domingo Maior hoje, 26 de outubro, traz o filme Bela Vingança. A transmissão do drama de ação começa na madrugada, às 00h20 (horário de Brasília), após Irracional, a Ciência do Tempo.

Sobre o que é o filme do Domingo Maior de hoje

Toda semana, Cassie Thomas, de 29 anos, vai sozinha a uma boate e finge estar bêbada. E ela faz um trabalho convincente. Ela está cambaleante, com os olhos desfocados, a fala arrastada. Geralmente não demora muito para que um homem aparentemente gentil se aproxime e se ofereça para ajudá-la a voltar para casa.

Só que eles não a levam para casa. Na maioria das vezes, eles encontram uma desculpa para levá-la de volta para casa, na esperança de que ela esteja tão bêbada que eles consigam ter relações sexuais com ela. Eles ignoram os comentários dela sobre não se sentir bem ou querer dormir.

Normalmente, é quando começam a tirar a roupa dela que o plano começa a dar errado. De repente, os olhos de Cassie se focam e o tom de voz se torna mortal. “O que você está fazendo?”, ela pergunta.

Ela não está nem um pouco bêbada, e o caçador está prestes a se tornar a caça.

Essa é a premissa de Bela Vingança, filme estrelado por Carey Mulligan e dirigido por Emerald Fennell, que recebeu cinco indicações ao Oscar.

Veja também os filmes da Sessão da Tarde da Semana

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

Você pode gostar também

Quem saiu da Dança dos Famosos hoje: Lucas Leto é eliminado

Temperatura Máxima hoje vai exibir o filme Ghostbusters

Confira os filmes da Sessão da Tarde da semana de 27 a 31 de outubro

Rainha da Sucata vai substituir A Viagem no Vale a Pena Ver de Novo

Sessão da Tarde hoje exibe o filme Um Milagre Inesperado

Sessão da Tarde hoje exibe o filme Hitch – Conselheiro Amoroso

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes