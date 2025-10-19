Cinema & TV

Domingo Maior hoje exibe o filme Vingança a Sangue Frio

Filme será exibido no início da madrugada

Escrito por Anny Malagolini
filme do Domingo Maior Foto: reprodução

É fim do final de semana com filme na TV Globo. Hoje, 19 de outubro, a emissora exibe no Domingo Maior de hoje Vingança a Sangue Frio. A transmissão do drama de ação começa na madrugada, às 00h20 (horário de Brasília), após Irracional, a Ciência do Tempo.

Sobre o que é o filme do Domingo Maior

Homem de família tranquilo e motorista de caminhão limpa-neves, Nels é a força vital de uma cidade resort nas Montanhas Rochosas, porque é ele quem mantém as estradas de inverno limpas. Ele e sua esposa vivem em uma confortável cabana longe dos turistas.

A cidade acaba de premiá-lo Cidadão do Ano. Mas Nels tem que deixar sua vida tranquila nas montanhas quando seu filho é assassinado por um poderoso traficante. Como um homem que não tem nada a perder, ele é alimentado por um desejo de vingança. Este herói improvável usa suas habilidades de caça e se transforma de um homem comum em um assassino habilidoso enquanto tenta desmantelar o cartel.

As ações de Nels desencadeiam uma guerra de territórios entre um gângster maniacamente imprevisível conhecido como Viking e um chefe de gangue rival. A justiça é feita em um confronto final espetacular que não deixará (quase) ninguém ileso. O elenco conta com Liam Neeson, Laura Dern, John Doman, e Emmy Rossum.

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

