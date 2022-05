Elenco infantil novela A Favorita hoje: como estão os atores

A Favorita está de volta e em uma reprise inédita! O folhetim foi a escolha da TV Globo para substituir O Clone no Vale a Pena Ver de Novo e fará o público matar a saudade da rivalidade de Donatela e Flora mais de uma década depois. Com estreia em junho de 2008, a novela João Emanuel Carneiro ficou no ar até janeiro de 2009 e completará 14 anos ainda em 2022. Com tanto tempo passado, o elenco infantil da novela A Favorita hoje está bem diferente!

Como está Hanna Romanazzi do elenco infantil novela A Favorita hoje?

Hanna Romanazzi tinha 12 anos quando viveu a personagem Camila na trama da novela das 21h. No início da história, é descoberto que a menina é filha de Zé Bob, personagem de Carmo Dalla Vecchia. Zé é jornalista investigativo que acaba envolvido no caminho de Flora e Donatela.

A personagem Camila no elenco infantil da novela A Favorita foi a estreia da atriz nas telinhas. Depois, ela ganhou espaço na televisão e conseguiu papéis em Ger@l.com (2009 – 2010), O Astro (2011), Malhação (2013 – 2014), entre outros. A jovem, que hoje tem 26 anos, continua atuando e recentemente esteve na série A Divisão (2020).

Sofia Terra do elenco infantil novela A Favorita hoje

Aos 7 anos de idade, Sofia Terra já estava em sua segunda novela do currículo quando interpretou a personagem Carolina no elenco infantil de A Favorita. Até então, ela também havia trabalhado em Pé na Jaca.

Depois, ela esteve em uma série e na novela Cordel Encantado (2011), quando se afastou das telinhas. Em 2016, quando estava com 16 anos de idade, a jovem cedeu entrevista para a finada EGO e contou que estava se dedicando aos estudos e tinha parado com as aulas de teatro.

Atualmente, Sofia tem 21 anos de idade, é estudante de nutrição na UFF e vai voltar para o mundo da atuação. Em 2023, ela estará na série A Magia de Aruna, do Disney Plus.

Renan Mayer

Renan começou a carreira na televisão aos 11 anos de idade, quando viveu Tiago no elenco infantil da novela A Favotira. O personagem do garoto era filho de Amelinha (Bel Kutner) e Gurgel (Mário Gomes).

Pouco depois do folhetim de João Emanuel Carneiro, ele viveu Emanuel no especial Natal de Luz da Xuxa e foi Luiz Alfredo em A Vida Alheia (2010).

Afastado das telinhas por alguns anos, ele retornou aos holofotes em 2017, quando participou do The Voice Brasil. No ano seguinte, ganhou espaço em Malhação e hoje se dedica a vida de ator e músico.

Eduardo Melo

No elenco infantil da novela A Favorita, Eduardo Melo foi o personagem Domênico. Ele era filho de Catarina (Lilia Cabral), irmão de Mariana (Clarice Falcão) e neto de Copola (Tarcísio Meira). Eduardo nasceu em 1997 e já havia atuado em Por Toda Minha Vida (2006) e Café com Leite (2007), mas nunca havia aparecido em uma novela antes.

Depois do trabalho no horário nobre da TV Globo, ele engatou vários projetos nas telinhas e no cinema: Pimenta (2010), Os Caras de Pau (2010), O Astro (2011), Mr. Gyn: Onde Estiver Ao Vivo (2011), De Pernas pro Ar 2 (2012), José do Egito (2013), As Canalhas (2013), Confissões de Adolescente (2013), Malhação (2013 – 2014), Os Homens São de Marte… E é pra Lá que Eu Vou (2014), I Love Paraisópolis (2015), Deus Salve o Rei (2018), De Pernas pro Ar 3 (2019), entre outros.

Os trabalhos mais recentes do ator foram os curtas Charlotty e Por Todo Canto, ambos de 2021, e a série O Dono do Lar (2020). Em breve ele estará nos palcos do teatro como Doody no musical Grease.

Isabelle Drummond

Isabelle Drummond fez uma pequena participação no elenco da novela A Favorita. Na época, ela tinha 14 anos de idade e interpretou uma amiga de Camila Com uma carreira extensa na TV Globo, Drummond já atuava na emissora há 8 anos quando apareceu no folhetim.

Isabelle começou a carreira na televisão com um pequeno papel em Laços de Família e depois ficou bastante conhecida como a Emília do Sítio do Picapau Amarelo de 2001 a 2006.

Nos últimos anos, Isabelle esteve nas novelas A Lei do Amor (2016), Novo Mundo (2017) e Verão 90 (2019). O filme mais recente da atriz foi Turma da Mônica: Laços, em que interpretou Tina.

André Luiz Frambach fez participação no elenco infantil novela A Favorita

André Luiz Frambach também fez uma rápida aparição na novela A Favorita. O ator não chegou a ganhar um nome de personagem e apareceu brevemente como um garoto que jogava futebol em uma das cenas da novela. Ele tinha 11 anos de idade na época.

Hoje com 25 anos, André já esteve em obras famosas das telinhas, como Malhação (2018) e Éramos Seis (2019 – 2020). Ele também atuou nas novelas A Lei do Amor (2016 – 2017), Passione (2010 – 2011) e Paraíso (2009). O trabalho mais recente de André foi o personagem Miguel em Temporada de Verão.

Leia também

Quem é a vilã em A Favorita? Personagem engana o público