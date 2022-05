Vale a Pena Ver de Novo: Léo fica com quem no final de O Clone?

Léo fica com quem no final de O Clone? Personagem de Benício tem final inesperado - Foto: Reprodução/Globo

A existência de uma cópia de Lucas deixa muita gente boquiaberta, inclusive Jade, que desperta os olhares de Leo ao longo da novela. Os personagens de Murilo Benício na obra de Gloria Perez precisam lidar com muitas descobertas durante o folhetim e dividem o amor pela mesma mulher. Léo fica com quem no final de O Clone? O personagem ganha um desfecho misterioso.

Apesar de ser apaixonado por Jade e sonhar com esse amor, Léo não fica com ninguém no final da novela O Clone. A cópia de Lucas desaparece no último capítulo do folhetim ao lado de seu criador.

Tudo acontece depois que Dr. Albieri (Juca de Oliveira) é julgado por um comitê de ética por conta de sua criação do clone. O médico resolve fugir de tudo e todos e vai para o Marrocos. Ele é seguido por Léo, que vai ao deserto e pede para que o cientista crie outra pessoa como ele, para que não fique sozinho.

O rapaz não recebe respostas, Albieri permanece em silêncio sobre o pedido de Léo e não diz “sim” ou “não” para a possibilidade. Porém, o médico pede inúmeras vezes para que o clone de Lucas retorne para casa, o que não acontece.

Durante a conversa da dupla, eles continuam andando no deserto e acabam escondidos por uma tempestade de areia. Depois disso, os dois desaparecem no deserto e ninguém sabe do paradeiro deles.

Durante a caminhada de experimento e criador no deserto do Marrocos, a muitos quilômetros de distância, no Brasil, Deusa (Juca de Oliveira) comemora no último capítulo da novela a felicidade de continuar como mãe de Léo na certidão de nascimento do rapaz. Por ordem judicial, ela permanece mãe do rapaz e Leônidas Ferraz (Reginaldo Farias) é considerado pai.

A mulher lamenta para Edvaldo (Roberto Bonfim) que o filho não esteja presente para celebrar o momento e seu destino se torna aguardar por um retorno de Léo, que não acontece nunca.

Lucas também tem final sozinho?

Ao contrário de seu clone Leo, que não fica com ninguém em O Clone, Lucas se dá bem. Após se divorciar de Maysa e Jade também deixar de ser casada, os dois finalmente ficam livres para se amarem. A dupla se reencontra e passam a viver juntos. Jade é perdoada por Ali (Stênio Garcia) e sua família vive em harmonia.

A filha de Lucas, Mel (Débora Falabella), consegue se recuperar do vício e abre uma clínica de recuperação para ajudar outras pessoas. Já a filha de Jade, Khadija (Carla Diaz), continua vivendo com o pai, Said (Dalton Vigh). Porém, Jade ganha o direito de visitar a menina de vez em quando.

Quantos capítulos tem O Clone no total?

Na versão original da novela, exibida de outubro de 2021 a junho de 2022, O Clone teve 221 capítulos no total. Na época, o folhetim assumia o horário nobre do canal e era transmitida de segunda a sábado. Na reprise de 2022, a novela sofreu com diversos cortes ao longo da exibição no Vale a Pena Ver de Novo.

Mais de 150 capítulos foram exibidos até o momento e o folhetim não deve atingir nem mesmo os 200 capítulos antes de ter sua reprise finalizada.

Que novela vai substituir O Clone no Vale a Pena Ver de Novo?

A novela que vai substituir O Clone no Vale a Pena Ver de Novo é o sucesso A Favorita, de João Emanuel Carneiro. O folhetim teve no total 197 capítulos e foi ao ar de junho de 2008 a janeiro de 2009. A reprise começa no dia 16 de maio, uma segunda-feira. A exibição irá acontecer de segunda a sexta-feira, depois da Sessão da Tarde.

Estrelada por Patrícia Pillar e Claudia Raia, a novela segue a rivalidade de Flora e Donatela, que eram parceiras no mundo da música sertaneja. Flora acaba presa pela morte do marido de Donatela, que era seu amante, e 18 anos depois a mulher deixa a cadeia prometendo que limpará seu nome.

Relembre a abertura de A Favorita:

