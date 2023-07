E agora? Caio abandona Graça no altar em Terra e Paixão

Primogênito desiste do casamento para ficar com Aline

Caio não vai se casar com Graça em Terra e Paixão. O primogênito vai marcar a data da cerimônia com a loira, mas desistirá da união por ainda estar apaixonado por Aline (Barbara Reis). O rapaz vai ficar em choque ao ver a viúva entrando na igreja, o que o motivará a desistir de tudo.

Caio casa com Graça ou não?

Caio (Cauã Reymond) desiste de se casar com Graça em cenas previstas para irem ao ar na quarta-feira, 9, em Terra e Paixão. O primogênito vai abandonar a noiva no altar para lutar pelo amor de Aline.

As cenas do casamento de Caio e Graça começam a ser exibidas em 8 de agosto. Apesar de ter decidido se afastar do rapaz, Aline decidirá comparecer a cerimônia e contará com a ajuda de Lucinda (Débora Falabella) e Anely (Tatá Werneck) para se arrumar.

Com a igreja cheia para o casamento, Antônio (Tony Ramos) avisará ao filho que não quer que ele o decepcione. No entanto, com a chegada de viúva na igreja, Caio ficará balançado e desistirá de tudo ali mesmo.

A presença da professora vai surpreender todos os convidados, principalmente a família La Selva. Irene (Glória Pires) e Luigi (Rainer Cadete) vão convencer a viúva a ir embora do local, mas o estrago no coração de Caio já estará feito: ele anuncia que não irá mais se casar.

A desistência de Caio vai criar um novo conflito na família. Antônio obviamente ficará furioso e mais uma vez prometerá que vai destruir Aline, que também será ameaçada por Graça. A dona da boutique não vai deixar barato e irá até a casa da personagem de Barbara Reis para um confronto.

Também haverá uma nova briga entre Caio e Antônio. O primogênito vai enfrentar o ricaço ao dizer que sente vergonha do pai e afirma que não abrirá mão do amor que sente por Aline. O rapaz será expulso de casa mais uma vez após a tensa conversa.

O que acontece com Caio em Terra e Paixão?

Caio vai comprar a casa que está sendo vendida por Jussara (Tatiana Tiburcio) e finalmente ficará ao lado de Aline. A união do filho de Antônio com a viúva será abençoada por Jurecê (Daniel Munduruku).

Apesar do rompimento com o pai, o personagem de Cauã Reymond não vai se intimidar e comunicará ao patriarca que continuará trabalhando nas terras que também são suas.

O rapaz também vai contar com mais empecilhos para ficar com Aline, já que Jonatas (Paulo Lessa) e Graça vão se unir para tentar separar os dois. O filho de Gentil (Flávio Bauraqui) tentará convencer a viúva de que Caio só esta interessado nas terras dela.

Na próxima semana de Terra e Paixão, Caio também vai se aprofundar cada vez mais nas investigações da morte de Daniel (Johnny Massaro). Isso porque o namorado de Aline começa a desconfiar que o irmão possa ter sido assassinado devido a uma sabotagem no carro que ele dirigia na noite do acidente.

As suspeitas serão confirmadas no capítulo de sábado, 12. Rodrigo (Maicon Rodrigues) vai comunicar Caio que de acordo com o resultado da perícia, tudo leva a crer que os freios do carro que Daniel conduzia foram de fato sabotados. O personagem começará a desconfiar que Marino (Leandro Lima) está acobertando algum personagem de Terra e Paixão, e o advogado pensa em tomar as providências cabíveis para a abertura de um inquérito sobre o acidente de Daniel.

