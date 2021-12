É Tudo Novela com Ana Clara: horário e como assistir

Os noveleiros ganharam uma novidade no canal Viva: é o programa É Tudo Novela com Ana Clara, que reúne vilões e mocinhos marcantes da TV Globo em uma disputa um prêmio fictício de 500 mil dólares! Animou? Veja horário e como assistir a atração.

Qual o horário do É Tudo Novela com Ana Clara?

O programa é exibido de segunda a sexta às 22h45 no canal Viva. Os episódios ganham reprises ao longo do dia, às 12h30, 16h00 e 2h20. A ideia do reality show, que ficará cerca de três semanas no ar, é celebrar os 70 anos de telenovelas no Brasil.

O vencedor desta disputa de mentirinha será decidido pelo público e o resultado será divulgado no dia da grande final do É Tudo Novela com Ana Clara. A votação será aberta nas redes sociais do Canal Viva na véspera do episódio final, em 17 de dezembro de 2021.

Participantes do É Tudo Novela apresentado por Ana Clara:

Ana Francisca (Mariana Ximenes) de Chocolate com Pimenta

Danilo (Murilo Benício) de Chocolate com Pimenta

Bebel (Camila Pitanga) de Paraíso Tropical

Olavo (Wagner Moura) de Paraíso Tropical

Tereza Cristina (Christiane Torloni) de Fina Estampa

Crô (Marcelo Serrado) de Fina Estampa

Carminha (Adriana Esteves) de Avenida Brasil

Nilo (José de Abreu) de Avenida Brasil

Nina (Débora Falabella) de Avenida Brasil

Ellen (Taís Araujo) de Cobras & Lagartos

Foguinho (Lázaro Ramos) de Cobras & Lagartos

Laura (Cláudia Abreu) de Celebridade em É Tudo Novela apresentado por Ana Clara

Marcos (Marcio Garcia) de Celebridade

Giovanni Improtta (José Wilker) de Senhora do Destino

Maria do Carmo (Susana Vieira) de Senhora do Destino

Nazaré (Renata Sorrah) de Senhora do Destino

Félix (Mateus Solano) de Amor à Vida

Valdirene (Tatá Werneck) de Amor à Vida

Veja a apresentação dos participantes no vídeo do canal Viva:

Como assistir no Viva

Você pode assistir o É Tudo Novela apresentado por Ana Clara no horário em que é exibido no canal Viva, ou pode optar não ver ao vivo. Neste caso, os episódios exibidos ficam disponíveis na Globoplay depois da transmissão na televisão, porém, com disponibilidade para os assinantes do pacote ‘Globoplay + canais ao vivo’.

No entanto, tenha calma! Dá para assistir É Tudo Novela com Ana Clara de graça! É só acessar a conta oficial do Viva no Youtube, por enquanto, o canal tem publicado os vídeos completos da atração lá.

Leia também – Saiba qual novela vai substituir Paraíso Tropical no Viva