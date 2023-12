Elas por Elas: Marcos é filho de Bruno com quem?

Um novo personagem chegou em 'Elas por Elas' para agitar a trama: trata-se de Marcos (Luan Argollo), apresentado como filho de Bruno, interpretado pelo mesmo ator. O rapaz aparenta ser inofensivo em um primeiro momento, mas logo mostrará ter a mesma personalidade do pai.

Mas uma questão que está deixando os espectadores curiosos é sobre quem é a mãe do jovem.

Quem é a mãe de Marcos em Elas por Elas?

Marcos é filho de Olívia (atriz não escalada), conforme a história que será contada pelo próprio rapaz. No entanto, ainda não se sabe se isso é verdade ou se o vilão está mentindo, já que o moço é misterioso. Ele dirá que sua mãe morreu no parto e que foi criado por uma tia que não sabia quem era seu pai.

Natália (Mariana Santos) não fazia ideia de que tinha um sobrinho até que o moço apareceu em sua vida, assim como as demais protagonistas da trama. Em breve, será revelado que ele está ali para causar mais caos na vida das mulheres, conforme resumos divulgados pelo Gshow.

Em cenas que irão ao ar a partir desta terça-feira, 5, Marcos ficará cada vez mais próximo da tia, que decidirá fazer um teste de DNA apenas por segurança. Todos ficam chocados com a semelhança física entre Marcos e Bruno, inclusive Pedro (Alexandre Borges), que demonstra perplexidade com a descoberta.

Mas engana-se quem acredita que o rapaz é bonzinho. Marcos chega cheio de más intenções, assim como seu pai - os espectadores que acompanham o folhetim desde o início sabem que o rapaz causou na vida das protagonistas e tinha uma personalidade bastante duvidosa.

Quem não enxergará a verdade sobre o rapaz por enquanto é Natália, que fica extremamente feliz com a chegada do sobrinho e, consequentemente, cega para a realidade. Pedro começará a investigar o passado do garoto e descobrirá que ele está morando em um brigo. Comovido, ele dará dinheiro para Marcos.

A notícia logo chegará a Natália, que convidará Marcos para morar com ela e Pedro. A decisão, porém, deixará o personagem de Alexandre Borges indignado, e ele repreenderá a irmã por trazer o moço para dentro de casa.

As primeiras vilanias de Marcos serão cometidas a partir da próxima semana. O rapaz roubará o anel que Pedro pretendia dar a Taís (Késia Estácio), causando discórdia entre os tios. Antes de deixar a casa de Natália, ele devolve a joia sem ser visto.

Depois, Marcos começará a se aproximar de Carol (Karine Teles) para seduzi-la. Quando jovem, a cientista era apaixonada por Bruno e sofreu nas mãos do playboy, que a usou e a descartou. A semelhança entre o filho do falecido e seu grande amor faz com que a nerd fique mexida, passando a investir emocionalmente no personagem de Luan Argollo.

O que a cientista não desconfia é que Marcos só quer tirar dinheiro dela. Assim como seu pai, ele não está interessado de fato em Carol e está apenas a enganando. Sob a proteção de Natália, cometerá uma série de outros delitos em 'Elas por Elas'.

O personagem também está sendo interpretado por Luan Argollo, de 26 anos, que já apareceu nos flashbacks de Bruno. Anteriormente, o rapaz esteve na novela 'Reis' (2022), da Record. Este é o seu primeiro trabalho na Globo.

Como foi em Elas por Elas de 1982?

Embora a trama seja uma releitura da novela Elas por Elas da década de 80, o público não poderá reassistir o folhetim antigo para descobrir se a mãe de Marcos realmente se chama Olívia, já que o personagem foi criado exclusivamente para o remake. Na versão original, o irmão de Natália não teve filho algum.

Em 1982, quem interpretou Bruno foi o ator Fábio Villa Verde, que hoje tem 52 anos. Na época, o personagem atendia pelo nome de Zé Roberto. O artista ficou responsável pelas cenas do playboy nos flashbacks exibidos ao longo da novela. Longe da Globo desde 2018, a última novela do carioca foi 'Gênesis' (2021).

A criação do personagem Marcos como filho de Bruno faz parte da série de mudanças promovidas no remake da TV Globo de 2023. A história está sendo bastante modificada em relação à original, incluindo trocas nos nomes das protagonistas, novos imbróglios e adaptações para que a trama seja compatível com o ano atual.

Por ser um folhetim de 40 anos atrás, alguns fios condutores da história não fariam sentido se fossem mostrados atualmente. Além disso, é uma forma de criar novos mistérios para que a novela não seja exatamente igual à de 1982 e tenha tramas inéditas.

