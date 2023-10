Mário Fofoca fica com quem no final de Elas por Elas?

O detetive Mário Fofoca (Lázaro Ramos) vai se envolver com Lara (Deborah Secco) em "Elas por Elas", se a trama seguir a mesma história de 1982. O detetive e a madame vão engatar um namoro enquanto ele investiga quem era a amante de Átila (Sérgio Guizé), mas os dois não ficam juntos no final.

Mário Fofoca e Lara ficam juntos em Elas por Elas?

Na trama original de 1982, Lara coloca um ponto final no romance com Mário Fofoca nos últimos capítulos de Elas por Elas. A madame confessa para Taís (Késia Estácio) que o detetive é puro demais para uma mulher como ela, que já passou por muita coisa na vida.

O investigador particular ainda vai demorar um pouco para perceber as investidas de Lara. Isso porque o personagem está apaixonado por Érica (Monique Alfradique), esposa de seu melhor amigo Edu (Luis Navarro). Na versão original, o detetive era apaixonado por Cláudia, uma das clientes do colega, que era advogado em 1982. As tentativas da madame em seduzir Mário Fofoca rendem dezenas de cenas cômicas.

Mário chegará ao fim da trama sem cumprir a missão que Lara lhe deu de descobrir quem era a amante de Átila - o detetive nem vai desconfiar, mas se trata de sua própria irmã. Quem vai desvendar o mistério será Pedro (Alexandre Borges), irmão de Natália (Mariana Santos). O personagem se envolve com Taís a mando da irmã, que quer descobrir quem matou Bruno (Luan Argollo), e ouvirá uma conversa durante um jantar de negócios no qual os envolvidos falam o nome da segunda mulher de Átila.

O detetive descobrirá que a pessoa que ele procurava estava ao seu lado o tempo inteiro, o que o deixará arrasado. Diante da situação, Taís não verá outra alternativa a não ser confessar a verdade para Lara, colocando um fim na investigação comandada por Mário Fofoca, que perdura ao longo da trama.

Mário vai se envolver com Érica em Elas por Elas?

O público já sabe que Mário Fofoca está apaixonado por Érica, esposa de Edu. A loira, no entanto, está desconfiada de que o marido é infiel, o que é verdade. A mulher pede para que o detetive conte o que sabe, mas o investigador tenta fugir da situação.

Na primeira versão da novela, Mário acaba se envolvendo com a loira. Depois de deixar o namorado infiel, a mulher resolve sair com o detetive apenas para causar ciúmes no ex. Apaixonado, o personagem faz de tudo para agradar a amada e se declara com juras de amor inspiradas nas letras de Roberto Carlos, que ele jura terem sido escritas por ele mesmo.

Apesar do breve envolvimento dos dois, o namoro não vai para a frente, já que os sentimentos da mulher por Mário Fofoca não são verdadeiros.

Vale lembrar que esses foram os acontecimentos do folhetim de 1982. O remake da trama, adaptado por Alessandro Marson e Thereza Falcão, está sofrendo alterações importantes nas histórias e nos nomes dos personagens, incluindo os protagonistas.

É possível que a história de Lara e Mário, assim como o desfecho do detetive, sejam diferentes do apresentado anteriormente. Nos próximos capítulos, o investigador continuará tentando descobrir quem era a amante de Átila, ainda sem se envolver com Lara ou Érica. No entanto, ele dará uma bronca em Edu por continuar traindo a mulher, que está a um passo de descobrir tudo.

Elas por Elas vai ao ar de segunda a sábado, às 18h25, horário de Brasília, logo após o "Vale a Pena Ver de Novo". Os capítulos ficam disponíveis no Globoplay após a exibição na TV.