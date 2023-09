Quando descobrem quem matou o irmão de Natália em Elas por Elas?

A identidade de quem matou o irmão de Natália em "Elas por Elas" só é revelada depois de mais da metade da novela. A personagem de Mariana Santos fica obcecada por descobrir quem supostamente empurrou Bruno (Luan Argollo) do penhasco, mas ficará chocada com o desfecho quando recuperar a memória.

VEJA: Sandra Annenberg está na novela Elas por Elas?

Natália foi quem matou Bruno em Elas por Elas

Na primeira versão da novela, exibida em 1982, foi a própria Natália quem matou o irmão. A personagem não se lembra do acidente devido ao trauma que apagou suas memórias. A revelação só acontece após a mulher começar a se consultar com o psicanalista Décio, por volta do capítulo 130.

A terapia faz com que Natália recupere as memórias daquele fatídico dia. Natália flagrou o irmão gêmeo aos beijos com Marlene (Mila Moreira), que no remake se chama Carol (Karine Teles), e brigou com a amiga. A treta causou a queda acidental de Bruno, que morreu ao atingir o chão.

Há 41 anos, a personagem até faz com que Pedro, seu outro irmão, se envolva com Marlene e Wanda, que agora se chama Taís (Késia Estácio), para tentar obter alguma informação das colegas. Depois de passar toda a novela culpando as amigas pela morte do rapaz, Natália pede perdão e, para se redimir, organiza uma nova festa ao lado das protagonistas. A personagem finalmente coloca um ponto final na história e segue em frente. A irmã de Bruno também inicia um namoro com Décio, que a ajuda a se recuperar do trauma.

Vale lembrar que o remake de Elas por Elas está passando por várias alterações importantes na história, o que também pode resultar em mudanças no desfecho de Natália. No entanto, a personagem continua tão neurótica e obcecada pela morte de Bruno quanto a personagem de 1982, interpretada por Joana Fomm, que hoje tem 84 anos.

Por enquanto, o público acompanha o reencontro das amigas duas décadas depois. Lara (Deborah Secco) é quem teve a ideia de marcar um novo encontro depois de tudo o que aconteceu na adolescência. Natália reluta em ir encontrá-las, pois não tem o menor interesse em retomar a amizade, mas aproveita a oportunidade para iniciar uma investigação por conta própria.

Além do mistério sobre a morte de Bruno, "Elas por Elas" também terá uma investigação guiada por Mário Fofoca (Lázaro Ramos), que será contratado por Lara para descobrir quem era a amante de Átila (Sérgio Guizé). Ambos nem desconfiam que se trata de Taís, uma das sete amigas.

Quem interpreta Bruno no remake de Elas por Elas?