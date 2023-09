Elas por Elas elenco: o que muda nas personagens de 1982 para 2023

A nova versão de Elas por Elas estreia no dia 25 de setembro e trará uma atualização na história de 1982, originalmente escrita por Cassiano Gabus Mendes. Agora de autoria de Thereza Falcão e Alessandro Marson, a história das 18h traz protagonistas com uma nova visão de mundo, já que se passaram 40 anos desde a primeira versão.

Nesta segunda-feira, o elenco da novela da TV Globo conversou com a imprensa em uma coletiva para trazer detalhes da estreia.

Protagonistas do remake de Elas por Elas em 2023

Uma das personagens que mais mudou na história é Carmem, que agora que se chama Reneé e será interpretada por Maria Clara Spinelli. A grande diferença no remake é que Reneé será uma mulher trans. Assim, muito irá mudar. O público irá ver as situações vividas pela personagem desde antes da transição de gênero, mostrará o apoio que ela recebeu da família e o amor da mãe ao longo do processo.

Em Elas por Elas de 1982, Carmem era uma dona de casa, já em 2023, a personagem será uma mulher que além de cuidar do lar também trabalhará fora, ajudando na padaria que é administrada pelo marido.

A atriz Maria Clara Spinelli elogiou o protagonismo trans que entrou na nova versão da novela e como sua personagem é incluída entre as mulheres que são o foco da trama. "Não é uma obra de nicho, ela está inserida no meio delas em uma novela, na sociedade, é uma responsabilidade grande. Ela não é marginalizada, foi amada, tem apoio, é uma nova narrativa para pessoas transgêneros, inédita no Brasil e rara ao redor do mundo", concluiu.

Outra grande mudança da história foi a personagem Wanda, que virou Taís. Na versão de 1982, ela era uma secretária, já no remake da faixa das 18h é uma modelo bem sucedida. O que muda também é a cor da personagem, que antes era branca e agora é vivida pela atriz e cantora negra Késia Estácio, o que precisou alterar a construção da personagem e até mesmo sua relação familiar, segundo contou a famosa. "Precisou ser diferente, é outra personagem, outro peso, tem uma responsabilidade social mesmo", comentou.

O que continua igual na história dela é que Taís será uma romântica que acabará enganada por Átila (Sergio Guizé), o marido de Lara (Debora Secco), e será irmã do detetive Mario Fofoca (Lázaro Ramos), contratado por Lara para descobrir quem foi a amante que estava com o marido no dia de sua morte.

Karine Teles, que vive Carol e se chamava Marlene na versão de 1982, contou que muitos detalhes da história da personagem mudaram. "A Marlene vivia com a mãe, a Carol vive sozinha, tem muito sucesso na profissão, é premiada", adiantou. A partir do reencontro com as amigas, ela repensará suas escolhas na vida e o que falta para que seja plenamente feliz.

Márcia, a personagem que reunia as amigas na versão de 1982 depois de encontrar uma foto antiga do grupo, se chamará Lara no remake de 2023 e será papel de Debora Secco, que classificou a protagonista como "um pouco inédita". "Tem um pouco da brilhante Eva Wilma, mas ela vem de uma criação de muitas mãos. É quase infantil, divertida, encantada com a vida", contou Secco, que completou ao contar que está se divertindo muito com as gravações e ganhou bastante liberdade da direção do folhetim para compor sua personagem em Elas por Elas.

Thalita Carauta, que vive Adriana, personagem que não mudou de nome, contou que algumas características serão as mesmas, como a profissão da mulher, que era veterinária em Elas por Elas em 1982, e ela continuará mãe de uma menina na releitura. O que muda será a abordagem da personagem, que tem um amor mal resolvido do passado, que foi roubado por sua amiga Helena. "Tenho a impressão que muda o status emocional da Adriana. A personagem fala muito de cura emocional. Ela vai sendo assaltada por vários conflitos que vão chegando por coisas do passado que ela não queria reviver", explicou.

A vilã Helena, vivida por Isabel Teixeira, não terá grandes mudanças, seu nome continua o mesmo e ela ainda será responsável pela separação de Adriana e Jonas - que era Jayme em 1982 - e terá um filho. Sobre a releitura, a famosa elogiou: "o remake é um jeito de a gente se ver como sociedade e conferir como mudou". Antes de concluir, ela disse que estava estudando várias vilãs e além de ter assistido Elas por Elas de 1982 completa, conferiu também outras megeras das telinhas, como Bia Falcão (Fernanda Montenegro) em Belíssima, Filomena (Aracy Balabanian) em A Próxima Vítima e Branca Letícia (Susana Vieira) em Por Amor.

