Um grande clássico do currículo do autor Cassiano Gabus Mendes, Elas por Elas marcou às telinhas em 1982 e agora retorna no formato de remake na faixa das 18h a partir do dia 25 de setembro. Entre as características marcantes do folhetim está a trilha sonora da produção, que trouxe uma abertura animada embalada pela banda The Fevers. Relembre a abertura da novela Elas por Elas de 1982 e saiba como será em 2023.

Abertura da novela Elas por Elas: 1982 x 2023

A abertura da novela Elas por Elas de 1982 foi a canção Coisas da Vida, composição de Augusto César e Nelson Mottana, que recebeu a voz do The Fevers. Apesar do nome com cara de estrangeira, a banda de rock é brasileira e ligada a Jovem Guarda. Eles estão na ativa até hoje e ainda fazem shows pelo país.

E a abertura de Elas por Elas não foi a única clássica que recebeu a banda The Fevers para dar vida as músicas do folhetim. Eles também apareceram na abertura de Guerra dos Sexos (1993), além de fazer parte da trilha de outras produções famosas da época, como Ti Ti Ti (1985) e Anjo Mau (1876).

A música de abertura da novela Elas por Elas de 1982 era uma balada animada. Nas imagens que apareciam enquanto a música Coisas da Vida tocava, o público via muitas cenas de dança e festas em preto e branco. Ao longo dela, cada uma das sete protagonistas da história eram apresentadas e ficavam coloridas para se destacar dos demais. No final da abertura, as sete apareciam juntas e a imagem congelava.

A abertura da novela Elas por Elas de 2023 irá repetir a mesma música de 1982, mas mudará o intérprete. A TV Globo ainda não confirmou Preta Gil como a escolhida para a missão, mas o produtor musical Ariel Donato (@ariel_donato) já soltou um spoiler no Instagram que indica que a filha de Gilberto Gil vai aparecer na produção. Em publicação do dia 12 de agosto, ele mostrou fotos e vídeos com Preta no estúdio e mostrou que ela estava cantando trechos de Coisas da Vida, que pela gravação parecia não ter mudado os arranjos e nem a letra da versão antiga.

Nos comentários, o perfil oficial da banda The Fevers comemorou e escreveu: "ficamos felizes pela Preta Gil colocar a voz em nossa canção que foi tema da abertura dos anos 80".

VÍDEO - Assista a icônica abertura da novela Elas por Elas de 1982

Letra da música de abertura da novela Elas por Elas:

Tudo na vida passa, tudo no mundo cresce

Nada é igual a nada não

Tudo que sobe desce, tudo que vem, tem volta

Nada que vive, vive em vão

Nem todo dia é festa, nem todo choro é triste

Nenhuma dor sempre será

Hey, Hey, bandeira pouca é bobagem

Hey, hey, você me faz a cabeça

Hey, Hey, bandeira pouca é bobagem

Hey, hey, você me faz a cabeça

Trilha sonora de Elas por Elas de 1982

A trilha sonora da versão de 1982 era recheada de hits da época e trazia grandes artistas da música brasileira, como Fafá de Belém, Simone, Sandrá Sá, entre outros. Nas canções internacionais que também faziam parte do disco do folhetim, se destacavam artistas como Mel Brooks, Denroy Morgan, Angela Clemmons, entre outros.

Outro ponto curioso que podia até se encaixar na trilha era o popular personagem Mario Fofoca (Luis Gustavo), um detetive particular atrapalhado e longe de ser bem-sucedido, que declamava canções do rei Roberto Carlos quando queria conquistar alguma mulher.

Trilha nacional

Ousadia - Sandra Sá

Depois de Ti - Ângela Maria

Mundo Delirante - Simone

Mulher e Cidade - Moraes Moreira

Eu Não Sabia Que Você Existia - Elza Maria

Eva - Robson Jorge & Lincoln Olivetti

Melô do Piripipi - Gretchen

Cumplicidade - Fafá de Belém

Escândalo - Ângela Rô Rô

Guardados - Joyce

Música e Letra - Luiza Maria

Um Auê Com Você - Baby Consuelo

Trilha internacional da novela de 1982

I’ve Never Been To Me - Charlene

Even The Nights Are Better - Air Supply

It’s Good To Be The King - Mel Brooks

Vuelvo a Ti - Manolo Otero

Let’s Start The Dance Again - Bohannon

Only The Lonely - Motels

Thanks To You - Sinnamon

A Taste Of The Sixties - Paul Mauriat

Gimme Just a Little More Time - Angela Clemmons

Forever - Alessi & Christopher Cross

Can You See The Light? - Brass Construction

Here We Are - Voggue

Sweet Tender Love - Denroy Morgan

Cry Softly (Time Is Mourning) - Secret Service

Você pode ouvir as canções na playlist pública da trilha sonora de Elas por Elas de 1982:

