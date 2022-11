Ele fica com quem? Veja o final de Beto em Chocolate com Pimenta?

O final de Beto em Chocolate com Pimenta guarda um novo amor para o rapaz. Após passar boa parte da novela em um triângulo amoroso disputando o amor de Selma com Maurício, o personagem de Alexandre Barillari será dispensado pela moça, mas não ficará sozinho.

Final de Beto em Chocolate com Pimenta tem novo romance

Beto (Alexandre Bairillari) fica com Margot (Rosamaria Murtinho) no final de Chocolate com Pimenta, com quem vai ao casamento de Celina (Samara Felippo) e Guilherme (Rodrigo Faro).

A história de Beto é marcada por um triângulo amoroso que ele se envolve ao longo da novela. Isso porque Selma é apaixonada por Maurício, mas sofre ofensas racistas da família rapaz que não aceita o relacionamento entre os dois, e seu amado nada faz para confrontar os parentes.

Decepcionada com a omissão do namorado, Selma engata um romance com Beto inicialmente para causar ciúmes em Maurício, mas acaba se encantando de fato pelo rapaz. Ao contrário de seu ex-namorado, o personagem de Barillari não tem medo de assumir o relacionamento com a moça.

Mesmo Beto sendo um rapaz romântico e trabalhador, ao contrário de Maurício que vive às custas do conde Klaus (Cláudio Corrêa e Castro), Selma opta por ficar com o desempregado, que finalmente conseguirá fazer com que o tio aceite o relacionamento.

Apesar de partir o coração do rapaz trabalhador, ele não estará sozinho na reta final de trama. O final de Beto em Chocolate com Pimenta é ao lado de Margot - o personagem de Barillari se apaixona pela dona do hotel e diz que quer ficar com ela pelo resto de sua vida, após os dois iniciarem uma amizade que evolui para romance nos últimos capítulos da trama.

Por onde anda Alexandre Barillari?

Alexandre Barillari hoje está com 48 anos de idade e segue trabalhando como ator. Depois de 16 anos longe da Globo, o ator fez uma participação no ano passado em Nos Tempos do Imperador (2021), novela das 18h, interpretando Prudêncio.

Ele deixou a Globo em 2005, após viver Guto em Alma Gêmea. Depois, o ator participou de uma novela no SBT, Cristal (2006), e partiu para a Record, onde trabalhou até 2017.

Entre as novelas da emissora de Edir Macedo que o ator trabalhou, estão Caminhos do Coração (2007), Bela, A Feia (2009), Rei Davi (2012), Dona Xepa (2013), Plano Alto (2014) e Belaventura (2017). sendo este seu último papel fixo em folhetins.

Na época em que participou de Nos Tempos do Imperador, o ator contou ao UOL que não ganhou projeção durante os anos em que esteve na Record. "Espero que seja uma retomada mesmo. Os anos na Record me deram muitas coisas, mas não a projeção que eu tinha na Globo", declarou.

Em sua página no Instagram, o ator compartilha cliques de sua vida pessoal, ao lado da família, de amigos e viagens.

Qual o horário de Chocolate com Pimenta na Globo?

A edição especial de Chocolate com Pimenta na Globo vai ao ar de segunda a sexta, às 14h45 (horário de Brasília), na Globo. No entanto, a novela sairá do ar em novembro devido a transmissão dos jogos da Copa do Mundo do Qatar.

A programação da Globo sofrerá uma mudança na programação a partir de 20 de novembro, domingo, quando as partidas começarem a ser transmitidas.

A reprise de Chocolate com Pimenta volta ao ar após o fim dos jogos, o que acontece em dezembro. Ainda não se sabe até quando a novela ficará na grade vespertina, se será reduzida e qual será sua substituta a partir do próximo ano.

Quem não quiser esperar para assistir os próximo capítulos, pode assistir à novela no Globoplay. Para ter acesso, é necessário ser assinante da plataforma de streaming.