Chocolate com Pimenta: como Celina consegue se livrar do Conde?

Obrigada a união nos laços do matrimônio com Klaus (Cláudio Corrêa e Castro) por causa do vício do pai, Celina (Samara Felippo) passa por maus bocados em Chocolate com Pimenta. Porém, com a ajuda de Ana Francisca (Mariana Ximenes), a personagem arranja maneiras de fugir do marido para não consumar o casamento. Como Celina consegue se livrar do Conde? Para o azar da moça, ela só consegue escapar no final da novela.

Como Celina consegue se livrar do Conde Klaus em Chocolate com Pimenta?

Para quem se pergunta como Celina consegue se livrar do Conde Klaus, a moça conta com a ajuda principalmente de Ana Francisca, que a auxilia em planos para não ir para a cama com o velhote, e mais tarde a expertise de Guilherme (Rodrigo Faro), que descobre uma forma da jovem se separar.

No entanto, Celina só se livra mesmo do ricaço no final da novela, depois que seu casamento com o Conde é anulado, enquanto isso ela passa por altos e baixos ao lado do marido e é impedida de viver ao lado de Guilherme, seu grande amor.

Partindo do princípio na história da moça, ela é obrigada a se casar com o Conde por culpa de seu pai, Reginaldo (Antônio Grassi), que é um homem fraco e viciado em jogo. Ele perde a mão da filha em um jogo de cartas e fica devendo muito dinheiro para o Conde, que promete acabar com sua família caso ele não se case com Celina.

A moça até tenta fugir de seu trágico destino de se casar com o homem, exige diversos diamantes do noivo para ver se ele resolve cancelar o casamento, mas percebendo que ele não desistirá da ideia, acaba cedendo para proteger a família e sobe ao altar. Porém, ela se recusa a ir para a cama com Klaus após a cerimônia. Por conta disso, bola um plano com Ana Francisca.

A partir da noite de núpcias, ela inventa para o Conde que fez uma promessa após a morte da mãe e que só pode ir para a cama com o marido após terminar um bordado, caso contrário, o esposo pode perder todo o seu dinheiro. O Conde aceita o acordo, mas estranha a demora da moça, que não termina o bordado nunca.

O plano de Aninha e Celina envolve ela desmanchar o bordado sempre que chega ao final, para começá-lo novamente e assim continuar enrolando o marido. No entanto, por culpa de Graça (Nívea Stelmann), a irmã invejosa de Celina que quer ficar com Guilherme, o Conde descobre a farsa de Celina e coloca fim ao plano da moça para escapar da consumação do casamento.

Celina não encontra alternativa a não ser fugir do marido. Ela fica escondida durante algum tempo, até que Guilherme diz para a jovem que há uma maneira jurídica de ajudá-la e explica como Celina consegue se livrar do Conde Klaus. Celina então vai até a justiça com testemunhas e consegue comprovar que seu casamento nunca foi consumado. Assim, ela tem a união anulada e fica livre do Conde Klaus de uma vez por todas.

Final de Celina em Chocolate com Pimenta

Após a anulação de seu casamento, Celina finalmente consegue ser feliz ao lado de Guilherme. Todas as armações de Graça para que a dupla ficasse separada são reveladas e a irmã de Celina morre após dar a luz a um bebê. A personagem de Nívea Stelmann pede perdão para Guilherme e Celina por suas ações e pede também que os dois cuidem de seu filho. Logo em seguida, ela morre.

Pouco depois, no último capítulo, Celina sobe ao altar com Guilherme. Os dois ganham uma cerimônia bonita cheia de convidados e fazem juras de amor. Os dois selam a união, terminam felizes e criam o filho que Graça deu a luz pouco antes de morrer.

