Vivida por Rosamaria Murtinho, Margot esconde algo a sete chaves na novela de Walcyr Carrasco. O que muita gente quer saber a todo custo é qual o segredo de Margot em Chocolate com Pimenta, afinal das contas? Na novela, a mulher contou uma mentira que afeta não apenas sua vida, mas a de vários a sua volta.

Origem de Guilherme é o segredo de Margot em Chocolate com Pimenta

Para quem tem curiosidade sobre qual o segredo de Margot em Chocolate com Pimenta, a mulher esconde seu passado pois é a verdadeira mãe de Guilherme, personagem de Rodrigo Faro.

A mulher revela na novela que engravidou na juventude e por vergonha entregou Guilherme para uma amiga, que o criou como seu filho. Esta mulher que se tornou mãe de Guilherme teve um caso com Reginaldo (Antônio Grassi), pai de Celina (Samara Felippo) e Graça (Nível Stelmann), antes das meninas nascerem.

O caso foi na mesma época em que Guilherme nasceu, por isso, Reginaldo acreditou durante grande parte da novela que o rapaz era seu filho. Este se tornou o motivo para que o personagem de Grassi proibisse o rapaz de namorar com sua filha, Celina.

No entanto, Guilherme acaba envolvido também com a outra filha de Reginaldo, Graça, que acaba engravidando. Após descobrir que Graça está grávida do rapaz, Reginaldo não vê saída se não contar que o romance é incestuoso e então revela suas suspeitas para Guilherme sobre ser seu pai biológico.

No entanto, a personagem de Rosamaria Murtinho escuta a conversa dos dois atrás da porta e percebe o quanto Guilherme fica transtornado ao pensar que foi para a cama com a irmã. Os dois são surpreendidos por Margot, que para corrigir a situação e aliviar a consciência do filho, resolve contar toda a verdade. Na cena, a mulher deixa ambos de boca aberta e comenta: "não há tragédia alguma Guilherme. Você não é irmão delas [Celina e Graça]. Você é meu filho".

Assista ao momento:

Após revelação, Guilherme e Celina conseguem ficar juntos?

Para quem não recorda, qual o segredo de Margot em Chocolate com Pimenta foi um grande empecilho no romance de Celina e Guilherme ao longo da trama de Walcyr Carrasco. Por pensar que ambos eram seus filhos, Reginaldo tentou manter os pombinhos apaixonados separados e depois a filha foi obrigada a se casar com o Conde Klaus para salvar a família - após o pai viciado em jogo perder tudo em uma aposta. No entanto, no final as coisas dão certo para os dois, que conseguem conquistar um final feliz.

Antes deste desfecho feliz chegar, Celina passa por maus bocados. Após se casar com Klaus e conseguir escapar da noite de núpcias com o marido com a ajuda de Ana Francisca (Mariana Ximenes), Celina é exposta pela irmã malvada, Graça, que revela a Klaus os planos da garota para ficar bem longe da consumação do casamento. Sem saída, ela foge do velho e fica escondida até que Guilherme surge com uma solução.

O rapaz descobre uma maneira da mocinha se livrar do casamento: com uma anulação. Como os dois nunca foram para a cama, a união não foi consumada. Após muita luta, Celina consegue anular seu casamento com Klaus e fica livre para se casar com Guilherme.

Os dois sobem ao altar no último capítulo de Chocolate com Pimenta, agora sem o pai da garota no caminho e também sem os empecilhos de Graça, que morre ao dar a luz a um menino na reta final da trama. Após se casarem, o casal passa a criar o filho de Graça juntos.

