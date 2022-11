Elenco de Coração de Estudante hoje: por onde andam os atores?

A novela de Emanuel Jacobina está de volta no Viva. A trama foi exibida pela primeira vez em 2002 e o elenco de Coração de Estudante é formado por dezenas de estrelas globais da época, mas alguma delas estão sumidas das telinhas e despertam a curiosidade dos espectadores. Por onde eles andam? Confira.

Pedro Malta, o Lipe - Elenco de Coração de Estudante

Pedro Malta, que interpretou o filho de Fábio Assunção na novela, hoje está com 28 anos de idade. Seu último trabalho em novelas foi em 2017, quando esteve em O Rico e o Lázaro, da Record. Desde então, ele deixou a carreira artística.

O ex-ator se formou no curso de Rádio e TV no ano passado e pretende trabalhar dirigindo curtas-metragens e outros projetos. Atualmente, ele mora em Recife e é casado com Fernanda Lacerda. Em agosto, o casal anunciou que está esperando o primeira filho.

Helena Ranaldi, a Clara

Helena Ranaldi é parte do elenco de Coração de Estudante interpretando Clara, uma das protagonistas da trama. Hoje com 56 anos, a atriz há tempos não aparece não novelas.

Seu último papel na Globo foi em 2014, quando esteve no folhetim das 21, Em Família. Desde então, ela se dedica aos trabalhos no cinema. Nos últimos anos, foi produtora do filme Cordel do Amor Sem Fim, ainda sem data de estreia, e de peças de teatro.

Cláudio Heinrich, o Baú - Elenco de Coração de Estudante

Além de Coração de Estudante, o ator Cláudio Heinrich protagonizou Uga Uga (2000), novela que lhe tornou famoso na época. Hoje, ele tem 49 anos de idade e está longe das novelas desde 2013.

O ator deixou a Globo em 2005, quando esteve em A Lua Me Disse. Nos anos seguintes, assinou com a Record e esteve em algumas das novelas da emissora, incluindo Prova de Amor (2005), Os Mutantes (2008), Vidas em Jogo (2011) e Pecado Mortal (2013), sendo este seu último trabalho em folhetins. Depois, ele deixou a carreira artística para dar aulas de jiu-jitsu.

Marília Passos, a Pati

Pati era a irmã de Amelinha (Adriana Esteves), interpretada pela atriz Marília Passos, que hoje está com 43 anos de idade e abandou a carreira na TV.

Além de Coração de Estudante, Marília esteve em Um só Coração (2004), na Globo, e de Amor e Intrigas (2007), na Record. Desde então, deixou a carreira como atriz para se dedicar à escrita - ela já publicou quatro livros nos últimos anos.

Júlia Feldens, a Rafaela - Elenco de Coração de Estudante

Júlia Feldens, a Rafaela do elenco de Coração de Estudante, hoje tem 44 anos. Além da trama de Emanuel Jacobina, ela também esteve em Força de Um Desejo (1999) e Laços de Família (2000), entre outros títulos na emissora.

Seu último trabalho na Globo foi em 2004, quando esteve no seriado Um Só Coração. Desde então, sumiu da tv, mas participou de outros projetos como atriz - Feldens esteve no filme Em Teu Nome (2009) e mais recentemente na série Boca a Boca (2020), da Netflix.

A gaúcha também se formou em Letras e é mãe de dois filhos. Nos últimos anos, começou a vender peão na garagem de casa para arrecadar fundos para um projeto, a Casa Líquida.

Carolina Kasting, a Mariana

Carolina Kasting viveu Mariana em Coração de Estudante. Hoje, ela tem 47 anos de idade e segue trabalhando como atriz. Ela esteve por último no folhetim das 19h, Salve-se Quem Puder, em 2020.

A atriz passou cinco anos longe da Globo. Durante esse tempo, ela atuou na novela portuguesa Valor da Vida (2018), na qual interpretou uma vilã. Seu último trabalho na emissora carioca havia sido em Além do Tempo e Malhação: Sonhos em 2015.

Jéssica Marina, a Sofia - Elenco de Coração de Estudante

Jéssica Marina tinha apenas 9 anos de idade quando interpretou Sofia em Coração de Estudante, garotinha que sofria nas mãos de Amelinha (Adriana Esteves). Hoje, a ex-atriz está com 27 anos de idade e deixou a carreira na TV para trás.

Atualmente, Jéssica trabalha como dubladora e já emprestou sua voz para personagens famosos, como a Gloria de Happy Feet e de Arnold, na série que leva o mesmo nome. Ela também tem como hobby a dança contemporânea.