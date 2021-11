Próxima novela do Viva: Coração de Estudante entra na grade

Mais uma novela vai entrar na grade do Viva em 2022. Coração de Estudante (2002) deve ser exibida após a reprise de O Beijo do Vampiro (2002), que entra no ar em 28 de fevereiro. Essa será a terceira exibição da trama na TV, que já esteve no Vale a Pena Ver de Novo. Abaixo, saiba mais sobre a próxima novela do Viva.

Qual a próxima novela do Viva?

De acordo com informações do Notícias da TV, a próxima novela após O Beijo do Vampiro será Coração de Estudante. A trama deve estrear em outubro de 2022 – atualmente, o canal exibe Sonho Meu, e a partir de fevereiro, a história sobrenatural entra no ar.

Em Coração de Estudante, o professor de Biologia Edu (Fábio Assunção) se muda com seu filho Lipe (Pedro Malta) para a cidade de e Nova Aliança, em Minas Gerais. Ele está noivo de Amelinha (Adriana Esteves), filha de um rico fazendeiro chamado João Mourão (Cláudio Marzo). Mas, ao longo da novela, ele se apaixona por Clara (Helena Ranaldi).

Além disso, o sogro de Edu é dono de uma fazenda, um laticínio, um frigorífico e uma empresa de viação. Ele implica com Edu quando descobre que o protagonista é um grande defensor da natureza e das leis de proteção ambiental. Os dois passam a brigar por um trecho de mata virgem.

Viva também exibirá Alma Gêmea

Além de O Beijo do Vampiro e Coração de Estudante, o Viva também vai exibir Alma Gêmea a partir de 31 de janeiro, no lugar de Paraíso Tropical.

A novela de Walcyr Carrasco fala sobre reencarnação. A trama conta a história de Rafael, um homem que perde seu grande amor Luna (Liliana Castro), após ela ser assassinada em um assalto armado por Cristina (Flávia Alessandra), a grande vilã da história que faz de tudo para conquistar o amor do rapaz.

Porém, o espírito de Luna reencarna na índia Serena, que tem um sinal de nascença no mesmo lugar onde a falecida esposa de Rafael levou o tiro que a matou. A personagem vai trabalhar como empregada na casa do rapaz e os dois se apaixonam.