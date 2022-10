Como está o elenco da novela Força de Um Desejo hoje?

De volta no Viva, a novela Força de Um Desejo foi exibida no final da década de 90 na Globo. A trama tem como fio condutor o romance entre Inácio e Ester, interpretados por Fábio Assunção e Malu Mader. Outros nomes do elenco principal são Selton Mello, Reginaldo Faria, Sônia Braga e mais. Confira como eles estão hoje.

Malu Mader, a Ester: novela Força de Um Desejo

Malu Mader interpretou a protagonista Ester, dona do bordel mais famoso da Corte. É disputada pelo barão Henrique Sobral (Reginaldo Faria) e por Inácio (Fábio Assunção), filho dele, com quem engata um romance.

Hoje, a atriz tem 56 anos de idade está sumida da televisão desde 2018. Seu último trabalho nas telinhas foi em 2018, quando fez uma breve participação em Malhação: Vidas Brasileiras. No mesmo ano, foi dispensada da Globo e passou a se dedicar a trabalhos como diretora.

Selton Mello, o Abelardo

Abelardo é fruto de uma traição de Helena (Sônia Braga) com Higino (Paulo Betti), mas foi criado pelo barão Henrique Sobral (Reginaldo Faria). Ele é apaixonado por Alice (Lavínia Vlasak), mas ela está interessada em Inácio, meio-irmão do rapaz.

Aos 49 anos, segue trabalhando como ator. Seu último papel na TV foi neste ano, quando interpretou Dom Pedro II em Nos Tempos do Imperador. Ele também foi um dos destaques do seriado O Mecanismo, da Netflix, entre 2018 e 2019.

Reginaldo Faria, o Henrique: novela Força de Um Desejo

Reginaldo Faria interpretou o barão Henrique Sobral que apesar de ter tendências liberais para a época, tratava a esposa de forma bruta e a manteve trancada em casa por anos após descobrir uma traição.

Hoje, o ator está com 85 anos de idade. Ele esteve no ar recentemente como Aníbal em Um Lugar ao Sol, folhetim das 21h da Globo. Anteriormente, atuou em Espelho da Vida (2018).

Sônia Braga, a Helena

Sônia Braga foi Helena, a esposa do Barão que o traiu com Higino. Após seu marido descobrir tudo, ele a manteve trancada em casa por anos. Acaba ficando com saúde frágil e morre no começo da trama.

Aos 72 anos, Sônia Braga é uma das mais aclamadas atrizes brasileiras da televisão e do teatro. Ela também está sumida das telinhas brasileiras - na TV, seu último trabalho foi em 2011 quando esteve em Tapas e Beijos. Depois disso, ela participou de produções internacionais, incluindo os seriados Royal Pains (2014), Warehouse 13 (2013) e Marvel's Luke Cage (2016).

No cinema, fez sucesso no aclamado filme brasileiro Bacurau, em 2019. Seu próximo trabalho será no longa-metragem Shotgun Wedding, ainda sem data de estreia.

Fábio Assunção, o Inácio: novela Força de Um Desejo

Fábio Assunção foi Inácio, rapaz que disputa o amor de Ester com o próprio pai. O rapaz discorda da maneira que o barão trata sua mãe e decide sair de casa por esse motivo.

Atualmente, ele está com 51 anos de idade. Quem quiser acompanhar o ator pode assisti-lo em Todas as Flores, novela lançada em outubro deste ano no Globoplay. Também esteve nos seriados Sob Pressão e Desalma recentemente. Nos últimos anos, ele travou uma longa batalha contra o vício em drogas e álcool.

Nathalia Timberg, a Idalina

Idalina é a mãe de Helena e sonha em casar um de seus netos Inácio e Abelardo com Alice (Lavínia Vlasak) por puro interesse, por acreditar que conseguiria reaver o patrimônio da família.

Hoje, ela tem 93 anos de idade e há dois anos não aparece na televisão. Seus últimos papéis foram em 2019, quando esteve no seriado Sessão de Terapia e na novela A Dona do Pedaço.

Dira Paes, a Palmira: novela Força de Um Desejo

A jovem e humilde moça é amante do barão Henrique, mas é abandonada por ele quando o poderoso homem conhecem Ester. Ao longo da trama, também se envolve com Vitório (Antônio Grassi).

Dira estava no ar há pouco tempo na televisão interpretando Filó no sucesso das 21h, Pantanal. Antes, ela esteve no seriado As Five, do Globoplay, e na novela Verão 90.

Paulo Betti, o Higino

Higino não só só é um dos rivais do barão Henrique, como foi amante de Helena e é pai de Abelardo. Apesar de ser casado com Bárbara (Denise Del Vecchio), desenvolve uma obsessão pela escrava Olívia (Cláudia Abreu).

Hoje, tem 70 anos de idade. Ele esteve recentemente na novela Além da Ilusão, no horário das 18h, no papel de Constantino, que terminou neste ano.

Denise Del Vecchio, a Bárbara: novela Força de Um Desejo

Bárbara é uma esposa totalmente submissa ao marido, Higino. Ela é mãe de Alice (Lavínia Vlasak) e mima muito a garota. No final da novela, ela será culpada por três mortes que aconteceram ao longo da trama.

A atriz, aos 68 anos de idade, segue trabalhando como atriz. Seu trabalho mais recente é o seriado Chuva Negra, no Canal Brasil.

Lavínia Vlasak, a Alice: novela Força de Um Desejo

Lavínia até parece ser uma boa moça, mas acaba mostrando seu verdadeiro caráter para conseguir o que tanto deseja: se casar com Inácio. Para isso, ela engana até Abelardo.

A atriz hoje tem 46 anos e há tempos não aparece na televisão. Seu último trabalho foi em 2019, quando esteve na novela Bom Sucesso.