Elenco de Passaporte para a Liberdade: quem é quem

A primeira produção da TV Globo em parceria com a Sony Pictures Television traz rostos bem famosos, como Sophie Charlotte e Rodrigo Lombardi. Além disso, o elenco de Passaporte para a Liberdade também conta com atores e atrizes estrangeiros. A produção foi inteiramente gravada em inglês e é exibida dublada na TV Globo.

Sophie Charlotte é a protagonista do elenco de Passaporte para a Liberdade

Sophie Charlotte interpreta Aracy de Carvalho, esposa do autor João Guimarães Rosa. Funcionária do Consulado Brasileiro de Hamburgo, na Alemanha, a mulher arriscou sua vida para conseguir emitir vistos e ajudar judeus a fugirem do nazismo e migrarem para as Américas.

Rodrigo Lombardi

O ator Rodrigo Lombardi é um dos principais nomes da trama, ele interpreta João Guimarães Rosa, casado com a personagem de Sophie. Guimarães Rosa é considerado um dos maiores autores brasileiros da história, autor de obras como Grande Sertão: Veredas (1956), Primeiras Estórias (1962), Sagarana (1946), entre muitas outras, o mineiro nasceu em 1908 e viveu até 1967.

Tarcísio Filho

Tarcísio Filho, filho de Gloria Menezes, interpreta o cônsul Souza Ribeiro no elenco de Passaporte para a Liberdade. O ator estava longe das telinhas há cerca de dois anos, desde que atuou em sua última novela Verão 90.

Gabriela Petry no elenco de Passaporte para a Liberdade

A atriz Gabriel Petry vive uma mulher de descendência judia que se chama Taibele, mas se disfarça com o nome Vivi Landau. Ela é cantora em um cabaré e acabará se envolvendo com um soldado nazista na trama.

João Cortês no elenco de Passaporte para a Liberdade

O ator João Cortês interpreta o personagem Wilfried Schwartz, um soldado alemão. O rapaz vivido por João é um militar que acabou de voltar do campo de batalha e por isso sofre com sintomas pós-traumáticos e acabo envolvido com alcoolismo.

Bruce Gomlevsky

Também no elenco de O Clone está o ator Bruce Gomlevsky, carioca de 47 anos que interpreta Hugo Levy, um judeu que é ajudado por Aracy durante Passaporte para Liberdade. Bruce já apareceu em outras produções do Grupo Globo, como Desalma (2020), Ilha de Ferro (2018), Liberdade, Liberdade (2016), Malhação (2011 – 2012), entre outros.

Sivan Mast

Sivan Mast é uma atriz israelense, a artista interpreta Helena Krik no elenco de Passaporte para Liberdade e será uma jovem da resistência contra Hitler. Ele se apaixonará por Rudi (Jacopo Garfagnolli).

Jacopo Garfgnoli

O ator é italiano e interpreta Rudi Katz na minissérie. Esta não é a primeira vez que o europeu atua lado a lado com algum brasileiro, em 2019 ele esteve em O Traidor, com Maria Fernanda Cândido.

Izabela Gwidzak

Izabela é uma atriz polonesa e interpreta na minissérie a personagem Margarethe Levy. Esposa de Hugo Levy, ela é uma das pessoas que recebe a ajuda de Aracy e se torna uma grande amiga da personagem de Charlotte.

Jimmy London está no elenco de Passaporte para a Liberdade

Apesar do nome, que pode enganar, o ator é do time de brasileiros no elenco. Jimmy é vocalista das bandas Jimmy & Rats e Matanza Ritual na vida real e em Passaporte para Liberdade interpreta Mendel Krik, o chefe da máfia judaica do porto de Hamburgo.

Peter Ketnath no elenco Passaporte para a Liberdade

Peter é um ator alemão que interpreta o soldado nazista Thomas Zumkle. Ele é capitão das tropas SS e braço militar do Partido Nazista.

Tomas Sinclair Spencer

Tomas é um ator britânico, na trama ele interpreta o soldado nazista Karl Schaffer, um militar cruel. Ele é fluente em inglês, sua língua materna, e alemão.

