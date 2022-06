Elenco de Todas as Garotas em Mim: quem é quem na série da Record

Mharessa Fernanda (à direita) e Adriana Garambone (à esquerda) estão entre as principais no elenco de Todas as Garotas em mim - Foto: Reprodução/Record

Trama inédita, o elenco de Todas as Garotas em Mim substitui Reis no horário nobre da Record TV. Agora o público irá acompanhar uma produção jovem que mistura passagens bíblicas em um contexto contemporâneo. A exibição acontece de segunda a sábado, sempre a partir das 21h00. Durante a semana os capítulos são inéditos, já aos sábados, a transmissão é dos melhores momentos dos episódios recentes da série.

Quem é a protagonista do elenco de Todas as Garotas em Mim?

Mharessa Fernarda é a atriz que protagoniza o folhetim jovem e vive Mirela na trama da Record. A garota é uma influenciadora digital que finge que sua vida é perfeita nas redes sociais. Ela mora em Florianópolis, em uma cobertura com vista para a praia e namora o cara mais cobiçado da escola. Porém, sua relação com a família não é das melhores.

Tudo muda para a garota quando sua avó aparece para uma visita. A partir daí, Mirela passa a conhecer passagens da bíblia que envolvem grandes mulheres da história, o que ajudará a encontrar seu próprio rumo na vida.

Diego Kropotoff

Diego Kropotoff é Erick no elenco de Todas as Garotas em Mim. O rapaz é o melhor amigo de Mirela e a conhece desde a infância, mas só consegue estudar na mesma escola que a riquinha porque tem uma bolsa de estudos devido a seu excelente desempenho acadêmico.

Organizado, apaixonado por robótico e o “nerd” da classe, o jovem é ajuizado e se sente o responsável pela mãe, que age como uma adolescente. Erick sempre teve uma queda por Mirela e a garota é a única por quem ele já se apaixonou. Porém, nunca teve coragem de se declarar.

Caio Vegatti está em triângulo amoroso em Todas as Garotas em Mim

Caio Vegatti interpreta Gustavo, o namorado de Mirela. O garoto é o mais popular do colégio, é rico, disputado, charmoso e bom de lábio. Surfista, ele faz sucesso nas redes sociais por estar envolvido em esportes e academia, além de gostar muito de se exibir.

Ao longo do folhetim, o personagem passará por um triângulo amoroso, já que Mirela ficará confusa sobre seus sentimentos entre o namorado e seu melhor amigo Erick.

Ângelo Paes Leme

Rosto conhecido em obras bíblicas da Record, Ângelo Paes Leme interpreta Júlio no elenco de Todas as Garotas em Mim, pai de Mirela e Melissa. Ele é frustrado com sua vida e vive trocando de emprego, assim ele acaba sendo sustentado pela mãe das filhas, Heloísa. No passado, foi alvo de um grande escândalo que levou sua carreira para o buraco. Por isso, ele acabou demitido de um excelente cargo em uma rede de hoteleira multinacional.

Júlio ama suas filhas, mas não sabe expressar seu cainho. Ele gosta de beber, para tentar esquecer os problemas e se culpa por sua família ser tão complicada.

Adriana Garambone no elenco de Todas as Garotas em Mim

Um dos nomes mais importantes da série, Adriana Garambone vive Ísis, a avó de Mirela e Melissa, e mãe de Heloísa. Ela já foi casada com Charles, que morreu, e é descendente de uma família alemã. Elegante e inteligente, ela já está aposentada, mas ainda é dona de uma bela pousada localizada em Gramado.

A chegada de Ísis na casa da família de Mirela é o pontapé inicial do folhetim jovem da emissora de Edir Macedo. A matriarca passa a mostrar histórias de muitas garotas na bíblia que passaram pelas mesmas dúvidas que Mirela precisa enfrentar diariamente na vida.

Clara Martins

Clara Martins é Melissa no elenco de Todas as Garotas em Mim. A garota é a irmã mais nova de Mirela, é filha de Julio e Heloísa e neta de Ísis. É uma menina mimada, escandalosa, viciada em tecnologia e muito materialista. É inteligente, mas tem certa dificuldade na escola por conta de envolvimento com o mundo digital. Melissa finge que não sente falta do afeto e da presença dos pais, mas sofre com isso.

Rhaisa Batista

A atriz de Gênesis vive Heloísa no elenco de Todas as Garotas em Mim. Ela é filha de Ísis e perdeu o pai Charles, que faleceu. A mulher deixou Gramado, onde sua mãe tem uma pousada, para viver em Florianópolis, em que hoje reside sua família.

Mãe de Mirela e Melissa, Heloísa é uma bem mulher bem sucedida que não tem papas na língua. A executiva é a diretora de uma rede de hotéis e resorts multinacional. Seu relacionamento com Júlio é muito complicado, cheio de altos e baixos e muitas DRs. Os dois se conheceram na época da faculdade e apesar de tudo, ela ainda o ama.

Lidi Lisboa no elenco da série Todas as Garotas em Mim

A atriz, apresentadora e ex-A Fazenda Lidi Lisboa vive Laura na produção da Record. Ela é mãe de Diogo, único amigo de Erick, e é diretora de marketing de uma famosa marca de maquiagem. Ela é competente, muito dedicada e nunca desce do salto. Um tanto fria, a mulher pensa que o trabalho vem sempre em primeiro lugar e e que falhas não devem ser aceitas.

Gabriela Mag

Uma das garotas da escola de Mirela, Nicole é falsa e invejosa. A jovem é cobiçada por todos os garotos do colégio, mas sua paixão é direcionada apenas a Gustavo, o namorado de Mirela. Ela tem inveja da influenciadora digital ter sucesso nas redes sociais e ser mais popular que ela. Inteligente, a menina é muito ardilosa. Além disso, ela é mimada e se sente bem ao humilhar as pessoas.

Euller Scarpinelli

Euller Scarpinelli interpreta Diogo no elenco de Todas as Garotas em Mim. O jovem é o único amigo de Erick e é filho de Laura. Diogo é um gênio da tecnologia, ele também é brincalhão, tem bom humor e um coração puro. Bastante curioso, o garoto acaba bisbilhotando a vida alheia às vezes e fica a par de várias fofocas e segredos que não deveria saber.

Manuela do Monte no elenco de Todas as Garotas em Mim da Record

A personagem de Manuela Monte é Carla, a mãe de Erick. A mulher é cabeleireira de Heloísa e solteira, vive pulando de relacionamento em relacionamento. Ela diz que namora bastante pois busca um bom homem que a assuma e seja pai para Erick, mas não consegue ficar sem um “rolê”, sempre agindo como uma adolescente inconsequente. Estabanada e com pouco juízo, vive sob a aba do filho, que é o responsável na relação.

Aline Fanju

Aline Fanju vive Josefa no elenco de Todas as Garotas em Mim. Ela é empregada na casa de Heloísa, é mal-humorada, impaciente e bastante sarcástica. Apesar de tudo, seu jeito acaba a transformando em alguém engraçada e carismática. Ela não deixa de falar o que pensa, mas sabe ser sábia quando precisa ser. Ela é carinhosamente apelidada de “Zefa”.

