Qual é a substituta da novela Reis na Record em 2022?

Novela vai ser substituída por outra obra bíblica, mas retorna as telinhas em julho.

A Record TV tomou uma decisão para sua nova programação que pode deixar o público um pouco confuso. Reis será finalizada no começo de junho e a faixa de horário será ocupada por outro folhetim bíblico, no entanto, em julho Reis retorna às telinhas. A Substituta da novela Reis será Todas as Garotas em Mim e ficará pouco mais de um mês no ar.

Substituta novela Reis: folhetim bíblico acaba em junho, mas retornará

A substituta da novela Reis será Todas as Garotas de Mim, que estreia no dia 7 de junho, terça-feira. O folhetim será exibido na faixa das 21h, depois do Jornal da Record, de segunda a sábado. Diferentemente de suas antecessoras, a produção será uma trama contemporânea e terá temática jovem.

A história seguirá Mirela (Mharessa Fernarda), uma jovem influencer que é apresentada pela avó a várias passagens bíblicas. Com as escrituras, a jovem passa a se identificar com diversas mulheres que deixaram sua marca.

No total, espera-se que 55 capítulos sejam exibidos. A substituta de Reis é escrita por Stephanie Ribeiro e tem direção-geral de Rudi Lagemann.

Sinopse

Mirela tem a vida perfeita nas redes sociais. Ela é uma jovem linda, mora em uma cobertura e ainda namora o rapaz mais popular da escola, Gustavo (Caio Vegatti). Porém, a realidade da garota em casa não é das melhores. Apesar de fingir que não quando faz suas publicações nas redes, Mirela não tem a melhor das relações em casa.

Ela ainda tem amigas invejosas que não facilitam sua vida. Entre seus dilemas, também estão os sentimentos mal resolvidos com Erick (Diego Kropotoff), outro garoto do colégio.

Tudo muda quando Ísis (Adriana Garambone), a avó de Mirela, chega em sua casa. A mulher acredita que a garota possa se identificar com uma personagem bíblica e passa a contar histórias que podem ajudá-la a colocar sua vida nos trilhos.

Conheça um pouco mais da produção:

Quem é Mharessa Fernarda?

Mharessa Fernanda vai ser a protagonista de Todas as Garotas em Mim, substituta da novela Reis. A jovem começou a carreira como modelo mirim, ao desfilar e posar para marcas e lojas. Pouco depois, ela começou a praticar balé e então deu início aos estudos do teatro e também dublagem.

Foi no SBT que ela começou a carreira nas telinhas. Após uma passagem por Carrossel, Mharessa ganhou uma importante missão em outro folhetim infantil, Cúmplices de um Resgate. Mharessa Fernanda foi dublê de Larissa Manoela, que era protagonista da trama.

Em 2021, ela esteve no filme A Garota Invisível e agora em 2022 lançou o filme Hora de Brilhar, além de estrelar a substituta da novela Reis, Todas as Garotas em Mim.

Quando volta Reis?

É previsto que o retorno da novela Reis aconteça no dia 19 de julho, uma terça-feira. O retorno dará início a uma nova temporada do folhetim bíblico e focará na relação do rei Saul e Davi. A Record já abordou a história de Davi antes. Em 2012, o canal de Edir Macedo produziu uma minissérie estrelada por Leonardo Brício. Ao longo dos anos, a produção ganhou reexibição.

Esta nova etapa da novela Reis será intitulada “A Decepção”. A Record anunciou que a trama terá um salto no tempo e por isso o personagem de Davi será interpretado por dois atores diferentes. Primeiro, a versão jovem de Davi será tarefa do ator Gabriel Vivian. Na segunda etapa, o papel passa para as mãos de Cirillo Luna, que foi Esaú em Gênesis recentemente.

*A Record ainda não confirmou a data de retorno de Reis, as informações são do colunista Flavio Ricco, do R7.

