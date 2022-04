Filho de Almir Sater entra na segunda fase de Pantanal como Trindade

O filho de Almir Sater entra em breve em Pantanal. Gabriel Sater interpreta o violeiro Trindade, mesmo papel designado ao seu pai na primeira versão da novela, que lhe rendeu fama de galã na década de 90. O personagem é mais um que tem um traz para a história um toque de misticismo, assim como Maria Marruá (Juliana Paes) e o Velho do Rio (Osmar Prado).

Quando o filho de Almir Sater entra em Pantanal?

Gabriel Sater entra em Pantanal na segunda fase do folhetim, que começou na última terça-feira (12), na Globo. A data exata de quando o personagem vai aparecer ainda não foi divulgada.

O ator interpreta Trindade, um violeiro que peregrina de fazenda em fazenda para trabalhar em troca de provisão e guarita. Um dia, ele aparece nas terras de José Leôncio (Marcos Palmeira), para o estranhamento de todos. Tibério (Guito) permite que o peão passe a noite por ali, e o personagem acaba se assentando no local.

Há uma lenda que gira em torno de Trindade, que diz que o rapaz possui pacto com o diabo. Ele também faz algumas premonições que até os mais céticos acreditam no misticismo do personagem.

Na versão original do folhetim exibida em 1990, quem interpretou o violeiro foi Almir Sater, pai de Gabriel. Na época, o artista faria apenas uma pequena participação na trama, mas ganhou um espaço maior devido ao sucesso entre a audiência.

Almir ficou com fama de galã pelo papel e foi convidado para protagonizar A História de Ana Raio e Zé Trovão, novela que substituiu Pantanal na extinta TV Manchete.

Quem é Gabriel Sater?

Gabriel Sater tem 40 anos e é o único filho de Almir que segue carreira artística. Ele tem mais dois irmãos, Ian, 28 anos, e Bento, de 25.

O primogênito é cantor, compositor, instrumentista, produtor musical e ator. Ele já lançou quatro CD’s, um DVD e já esteve na trilha sonora das novelas Meu Pedacinho de Chão (2014) e Além do Tempo (2015).

Além de fazer parte da trilha sonora de Meu Pedacinho de Chão, ele também interpretou Viramundo, um violeiro. O personagem se casa com Milita, interpretada por Cintia Dicker, atual esposa de Pedro Scooby, do BBB 22 – essa foi a primeira participação do famoso em novelas.

Em entrevista ao G1 em março deste ano, o músico contou que está muito feliz por ter conquistado o papel e que vive uma fase especial de sua carreira. “Pra mim, era muito importante fazer o Trindade. Primeiro por essa ligação do meu pai ter feito, por ter crescido vendo meu pai fazendo esse personagem, pela minha ligação com o Pantanal. Então essas comparações com ele em nenhum momento me incomodaram ou vão incomodar”, disse.

Os espectadores que esperam ver Almir e Gabriel Sater juntos na telinha vão prestigiar duelos musicais entre os personagens dos dois. O veterano também está na trama, mas agora na pele do chalaneiro Eugênio, que transporta pessoas pela região desde a primeira fase do folhetim. O personagem destaca que vive na beira do rio desde que ‘se conhece por gente’.

