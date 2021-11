De volta às telinhas para substituir Chiquititas, a novelinha infantil sobre a pequena Dulce Maria (Lorena Queiroz) estreou sua reprise em outubro de 2021 e tem um longo caminho para percorrer, já que a exibição original do folhetim foi bastante longa. Saiba em que ano passou a novela Carinha de Anjo e como você pode assistir online e de graça.

Em que ano passou a novela Carinha de Anjo?

Carinha de Anjo foi originalmente exibida de novembro de 2016 a junho de 2018. No total, foram exibidos 403 capítulos do folhetim infantil. O SBT não informou se a reprise contará com episódios transmitidos na íntegra ou se a trama será encurtada, porém, por se tratar de uma reexibição, pode-se esperar que algo assim aconteça. Na segunda vez que passou no SBT, Chiquititas não ganhou uma exibição completa e sem cortes.

Neste mês de novembro, o remake do sucesso mexicano 5 anos desde a primeira vez que apareceu nas telinhas. A novela Carinha de Anjo, que passou de 2016 a 2018 originalmente, nunca foi reprisada antes no SBT.

Como assistir a novela do SBT?

É fácil encontrar a novela Carinha de Anjo para assistir, o folhetim que passou em 2016 está gratuito em diversas plataformas e também está completa em um dos streamings mais populares do país.

A primeira opção é assistir a reprise do folhetim no SBT. Você pode acompanhar pela televisão ou em tempo real pela aba ‘ao vivo’ do SBT Vídeos, o streaming totalmente dedicado ao canal de Silvio Santos.

Caso não esteja com vontade acompanhar a novela de segunda a sexta às 20h30, você ainda pode assistir no SBT Vídeos. É só procurar pela novela na barra de pesquisa que será possível clicar em qualquer capítulo gratuitamente, a única obrigatoriedade é ter um cadastro no site.

Outra opção online e totalmente gratuita é o Youtube. No canal TV ZYN, do SBT, são disponibilizados todos os capítulos da novela Carinha de Anjo, que passaram de 2016 a 2018.

Na Netflix, a novelinha infantil também está disponível, assim como outras produções do SBT. Porém, neste caso, não é possível assistir de graça, já que o streaming é um serviço pago. Para assistir o conteúdo é necessário optar por um pacote entre os três disponíveis: R$ 25,90, R$ 39,90 e R$ 55,90.

Veja o vídeo do capítulo 1

