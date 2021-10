Relembre se Nicole morre em Carinha de Anjo

Vilã sem escrúpulos, a personagem de Dani Gondim é namorada de Gustavo, pai de Dulce Maria (Lorena Queiroz), e realiza diversas maldades na novela para conseguir o que quer. No desfecho do folhetim, ela toma uma atitude drástica contra a pequena protagonista do folhetim e acaba com um final trágico. Nicole morre em Carinha de Anjo?

Depois de causar na novela, Nicole vai sofrer as consequências de seus atos e morrerá em um acidente nos capítulos da reta final do folhetim infantil. Tudo acontece depois que Nicole resolve sequestrar Dulce Maria para se vingar de Gustavo (Carlo Porto).

Ela faz com que todos fiquem desesperados, pois deixa Dulce desacordada após aplicar sonífero na pequena e leva a menina embora. Porém, a garota tem ajuda e é resgatada pelos amigos, que a levam para o quarto de Zeca sem que nenhum adulto saiba.

Nicole vai até o aeroporto e embarca em um jato particular, pensando que Dulce Maria continuava desacordada no avião. Durante a viagem, a aeronave apresenta problemas e sofre um acidente, o avião de Nicole cai, explode e a mulher morre no final da novela Carinha de Anjo.

O acidente que matou Nicole em Carinha de Anjo vira notícia na televisão e Gustavo fica desesperado ao pensar que sua filha estava no avião. Tudo o que ele sabia até então era que a ex havia sequestrado Dulce Maria ao usar um uniforme da empresa dele, a Rey Café, e fingir que estava buscando a garota na escola de freiras a pedido do pai. Porém, o “luto” dura pouco, já que Inácio (Eddie Coelho), caseiro do colégio, chega com a menina e os amigos de Dulce Maria sãos e salvos.

Herança

Quando Nicole morre no acidente de avião, a megera acaba deixando uma fortuna para trás. O dinheiro é herdado pela mãe dela, Haydee (Clarice Niskier). Flávio, o outro filho de Haydee, também é um vilão na novela e fica sem nenhum centavo do dinheiro.

