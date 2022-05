Novo monstro de Stranger Things 4: o que sabemos de Vecna

A terceira temporada de Stranger Things estreou há três anos , e é fácil esquecer o quão selvagem a série pode ficar. Mas cada temporada fica mais horrível que a anterior, com uma nova criatura indescritivelmente esquisita e, geralmente, Eleven sendo levada ao limite para tentar acabar com tudo. Então, aqui está tudo o que sabemos sobre o novo monstro de Stranger Things 4 temporada.

Quem é Vecna, o novo monstro de Stranger Things 4

Stranger Things viu demogorgons, demodogs, agentes russos e um gigante Mind Flayer aterrorizar a cidade de Hawkins, Indiana. Que novos horrores aguardam no cenário dos anos 80 da 4ª temporada ? Uma palavra: Vecna. Aqueles que caíram profundamente nos Reinos Esquecidos de Dungeons and Dragons , o passatempo favorito de Mike e da turma, podem reconhecer o nome. No contexto do RPG de fantasia, Vecna, também conhecido como O Sussurrado ou Rei Imortal, era um poderoso lich. Em linguagem não-geek, isso é essencialmente um mago morto-vivo. Entre os poderes de Vecna, ele pode paralisar os outros, alterar a realidade e controlar mentes. Parece que o que estamos prestes a ver na 4ª temporada, El vai ter seu trabalho cortado para ela.

Para entender Vecna, você deve entender a Creel House e o que aconteceu décadas antes na década de 1950 com um homem chamado Victor Creel. Tome isso como um sinal de que Robert Englund , a lenda do terror por trás do invasor dos sonhos Freddy Krueger em Nightmare on Elm Street , está interpretando Victor.

Victor parecia um típico homem de família suburbano quando se mudou para uma nova casa em Hawkins com sua esposa e dois filhos, até que coisas estranhas começaram a acontecer. As luzes piscavam, os animais apareciam mortos no quintal. Então, uma noite, o homem aparentemente matou sua família de maneira horrível e está em um hospital psiquiátrico desde então.

“O que ocorre naquela casa é fundamental para entender o que aconteceu em Hawkins todos esses anos”, observou o co-criador de Stranger Things , Ross Duffer .

“Parte da motivação e tensão desta temporada é que temos esse grande novo mal em Hawkins e, pela primeira vez, Eleven [ Mille Bobby Brown ] não está lá”, acrescentou Duffer. “E não apenas ela está separada pela distância, mas no final da terceira temporada, ela perdeu seus poderes, então mesmo quando ela descobre o que aconteceu em Hawkins, ela é incapaz de ajudá-los da mesma maneira que ela fez antes.”

something new to keep you up at night. say hi to Vecna. pic.twitter.com/rieqdku0mi — Stranger Things (@Stranger_Things) April 14, 2022

Stranger Things lançará a primeira parte da 4ª temporada em 27 de maio, seguida pelo Volume 2 em 1º de julho.