Enquete UOL atualizada: quem sai de A Grande Conquista hoje (01/6)

Na 2ª Zona de Risco da temporada, Erick Ricarte, Stephanie Gomes e Tiago Dionisio correm risco de deixar o reality show da Record TV. Quem sai de A Grande Conquista hoje, quinta-feira, 1 de junho? A parcial da enquete UOL atualizada já aponta um resultado para a nova berlinda.

Quem sai hoje de A Grande Conquista segundo a enquete UOL atualizada?

O ator e jornalista Erick Ricarte está em último lugar na parcial da enquete UOL atualizada de A Grande Conquista e apresenta mais chances de sair. Erick assume a lanterna apenas 20,17% da preferência do público.

No entanto, o sergipano ainda tem chance de se salvar, já que está com porcentagem bem próxima do humorista Tiago Dionisio, que também está com baixo favoritismo. O participante está na segunda posição da enquete com 20,54%, o que é apenas 0,37% de diferença de Erick. Inclusive, no começo da manhã, Dionisio é quem estava com o pior percentual da parcial.

Apenas Stephanie Gomes respira com alívio nesta segunda Zona de Risco de A Grande Conquista. Enquanto seus adversários de berlindas estão com uma disputa acirrada na lanterna da parcial, a jovem lidera a enquete do UOL com folga, somando 59,29% dos mais de 1300 votos computados até agora, em consulta realizada na faixa das 11h00 desta quinta-feira de eliminação.

A eliminação de hoje está marcada para começar às 22h45, após a reprise da novela Jesus, segundo mostra a programação oficial do canal. Na semana passada, o primeiro eliminado da temporada foi o bombeiro e modelo Bruno Camargo. Ele perdeu a disputa para Bruno Tálamo e Natália Deodato.

Histórico da parcial UOL

11h00

Stephanie Gomes: 59,29%

Tiago Dionisio: 20,54%

Erick Ricarte: 20,17%

08h30

Stephanie Gomes: 62,80%

Erick Ricarte: 20,60%

Tiago Dionisio: 16,60%

VEJA – Eliminado de A Grande Conquista, ex-BBB Dicesar ainda sonha com fama

R7 – Votação de A Grande Conquista

A votação de A Grande Conquista é realizada oficialmente no site do R7 e é para ficar! Você precisa acessar o portal para encontrar a enquete que definirá o futuro do trio que disputa a Zona de Risco dessa semana e pode votará quantas vezes quiser!

Passo 1: acesse o R7 no endereço https://www.r7.com/ e depois siga para a página oficial do reality show da Record ao encontrar a opção nas abas superiores do site ou direto pelo link https://recordtv.r7.com/a-grande-conquista.

Passo 2: na nova página, você verá a enquete oficial de A Grande Conquista logo de cara. Clique nela! Você terá que decidir em quem votar para FICAR. Então clique em Erick Ricarte, Stephanie Gomes ou Tiago Dionisio e siga para os próximos passos;

Passo 3: agora que escolheu quem vai salvar da Zona de Risco, clique no botão “sou humano” da verificação de robôs e depois aperte o botão “votar” para finalizar o processo. Você será informado que o seu voto foi computado e poderá clicar em “votar novamente” se quiser repetir o processo.

Leia também – Davi manda matar Urias na novela Reis da Record? Saiba como aconteceu na Bíblia