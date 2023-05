Davi manda matar Urias na novela Reis? Saiba como aconteceu na Bíblia

Intitulada O Pecado, a sétima temporada da novela Reis começou há pouco e mostrará a história do romance proibido entre Bateseba (Paloma Bernardi) e o rei de Israel (Cirillo Luna). A mulher é casada com Urias (Roger Gobeth) e por isso Davi toma uma atitude imperdoável contra seu soldado para tentar esconder sua transgressão. Davi manda matar Urias? Na Bíblia, o escolhido de Deus cometeu um grave pecado.

Urias morrerá por culpa de Davi em Reis

Se a novela Reis seguir a história bíblica, Davi será o grande responsável pelo morte de Urias. Nas escrituras, o rei mandou que seu comandante Joabe colocasse o marido de Bateseba na linha de frente do exército para que fosse ferido e moresse.

Os acontecimentos são mostrados no capítulo 11 do segundo livro de Samuel. Tudo começa quando Davi vai ao terraço de seu palácio e acaba vendo Bateseba durante o banho. O desejo fala mais alto e mesmo depois de descobrir que ela é casada com seu soldado Urias, se deita com ela.

Pouco depois da noite de Bateseba e Davi, ela descobre que está grávida. Para tentar esconder seu pecado, o rei de Israel manda Urias retornar da guerra, na esperança que ele se deite com a esposa e pense que o bebê é dele quando descobrir sobre a gravidez.

No entanto, Urias se nega a ir para casa e partilhar dos luxos do lar e da cama da esposa enquanto seus colegas soldados ainda estão no campo de batalha na região de Rabá. Davi chega a embriagá-lo para tentar fazer seu plano funcionar, mas não tem sucesso e Urias deixa o lar sem ter relações com Bateseba.

É neste ponto que Davi então manda matar Urias. Ele ordena para Joabe “ponha Urias na linha de frente e deixe-o onde o combate estiver mais violento, para que seja ferido e morra” (2 Samuel 11:15). Joabe acata as ordens do rei e posiciona Urias em um lugar que sabe que os inimigos amonitas são mais fortes.

O plano dá certo e Urias acaba morrendo em batalha. Após a morte do soldado, Joabe envia um relatório para Davi em que conta o resultado. Depois do tempo de luto de Bateseba, Davi transforma a mulher em mais de uma de suas esposas.

Na novela Reis, os resumos ainda não mostram o momento em que Davi causa a morte de Urias. Os primeiros passos do romance do rei com a mulher do soldados ainda estão sendo desenvolvidos e o público terá que esperar mais um pouco para conferir as cenas. Pelo andamento da trama, é esperado que esta parte da tragédia seja exibida entre a metade e o final da temporada.

Após pecado, Deus castigou Davi e Bateseba na Bíblia

Após a morte de Urias e Bateseba se tornar esposa de Davi, Deus manda o profeta Natã até o palácio para passar um recado ao rei. Totalmente descontente com a atitude de seu escolhido, o soberano envia broncas e maldições por meio de seu profeta.

Davi mostra remorso e se arrepende das atitudes, conseguindo o perdão de Deus e assim se mantendo vivo. No entanto, as ações do rei ainda geram consequências e apesar de não matar Davi, Deus castiga o filho do casal. O bebê fruto do caso do rei com Bateseba nasce, mas fica muito doente e morre sete dias depois de chegar ao mundo.

Quais foram os filhos de Bateseba e Davi?

Após a punição de Deus e a morte do primeiro filho do casal, Bateseba engravidou mais algumas vezes. Nestas novas gestações, ela teve a sorte de dar a luz a crianças saudáveis.

Enquanto Bateseba e Davi estavam casados, nasceram Siméia, Sobabe, Natã e Salomão, que se tornou o herdeiro do trono após o reinado de Davi. Salomão ficou conhecido nas escrituras por ser um homem cheio de sabedoria e ter construído o primeiro Templo de Jerusalém, que abrigou a Arca da Aliança.

*Bíblia versão online da Almeida Corrigida Fiel e estudos do Estilo Adoração foram consultados.

