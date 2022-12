Enquete + Votação The Voice Brasil hoje dos finalistas 2022

Veja como funciona a votação do The Voice Brasil na grande final - Foto: Reprodução/Globo/Luisa Gabriela e Guilherme Brandão/João Cotta

A décima primeira edição da competição de música da TV Globo está chegando ao fim e agora é hora de decidir quem entre os finalistas sairá do programa com o título de campeão. A votação The Voice Brasil 2022 oficial será disponibilizada durante a grande final, nesta quinta-feira (29), e você poderá escolher entre Mila Santana, Bell Lins, Juceir Jr. e Keilla Júnia.

Como funciona a votação oficial?

A votação The Voice Brasil do site da TV Globo, o Gshow, só ficará disponível durante o programa da final. Ou seja, não é possível votar desde agora.

A dinâmica do aguardado dia será a seguinte: os quatros finalistas farão duas apresentações cada. Os técnicos também se apresentarão. Durante todo este tempo de programa, a votação será aberta no Gshow.

O público votará desde o começo do programa da final, que começará às 22h25 desta quinta-feira (29), até próximo ao término, que está marcado para às 23h50 na programação da Rede Globo. Com a enquete oficial encerrada, será revelado o escolhido do público!

Para participar da votação do The Voice Brasil é necessário ter um cadastro no site. Isso você já pode adiantar e fazer agora mesmo se quiser. É só seguir o passo a passo:

1 - Acesse o site do Gshow (https://gshow.globo.com/);

2 - Clique em "entrar" e em seguida em "cadastre-se";

3 - Você pode clicar no ícone do Facebook para usar seu login da rede social, ou pode informar seus dados no formulário para criar uma conta do zero na plataforma;

4 - Caso tenha optado pelo formulário, é só informar nome completo, e-mail, senha e data de nascimento;

5 - Aperte o botão "Li e concordo com os Termos de Uso e Política de Privacidade" e em seguida o botão "cadastrar";

6 - Você precisará confirmar a sua conta com um e-mail que chegará na sua caixa de entrada. Após isso, é só usar o login e senha que acabou de criar para entrar na sua conta do Gshow;

7 - Durante a final do The Voice Brasil, acesse a página do reality show (https://gshow.globo.com/realities/the-voice-brasil/), clique na enquete e escolha seu vencedor!]

Quem são os finalistas do The Voice Brasil 2022

Mila Santana, Bell Lins, Juceir Jr. e Keilla Júnia foram os sortudos que ganharam vaga na sonhada final. A semifinal do programa foi na terça-feira, dia 27 de dezembro, que contou com batalhas para definir quem de cada time seguia adiante.

Mila Santana

Mila tem 31 anos de idade e é da Bahia. A mulher foi escolhida para o time de Gaby Amarantos logo na estreia da temporada, quando ela se apresentou na fase às cegas com a canção Don't Cry Baby.

Na semifinal Mila derrotou Fellipe Dias e Nath Audizio. Ela foi a escolha da técnica Gaby Amarantos, que lhe deu 20 pontos, e também foi a escolha do público, que lhe deu 48,07% dos votos.

Bell Lins

Bell tem 22 anos de idade e é brasiliense. Ela chegou a competir na primeira temporada do The Voice Kids, em 2016, e agora conquistou uma vaga na final da versão de adultos do reality show. Ela cantou Flamingos de Baco Exu do Blues para conseguir entrar para o time de Iza.

Na semifinal, Bell derrotou os colegas de time Dgê e César. Ela não foi a escolha da técnica Iza, mas conquistou um lugar na final ao ser a escolha do público, somando 51,79% dos votos.

Juceir Jr.

Juceir Jr. tem 32 anos de idade e é natural de Saquarema, Região dos Lagos no Rio de Janeiro. Ele é do time de Lulu Santos.

Na semifinal, ele cantou cantou Perfect, de Ed Sheeran, e derrotou Brenda Helen e Juniô. Ele ganhou 20 pontos ao ser a escolha do técnico Lulu e ainda foi o escolhido pelo público com 44,72% dos votos.

Keilla Júnia

Keilla Júnia é a competidora mais nova nesta final do The Voice Brasil. A jovem tem apenas 18 anos e é natural de Matozinhos, em Minas Gerais. Ela chegou ao programa cantando Rise Up e foi escolhida para o time de Michel Teló.

Na semifinal, ela derrotou Duda & Isa Amorim, além de Makem. Ela foi a escolha do técnico Michel Teló e conquistou 20 pontos, além de ser a escolha do público, com 51,45% dos votos.

Como se inscrever para o The Voice Brasil 2023

As inscrições para a próxima temporada do The Voice Brasil já estão abertas! Você terá que enviar um vídeo seu cantando! Caso seja a sua primeira vez se inscrevendo, será necessário fazer um cadastro antes.

Para tentar sua chance de entrar na competição, você deve acessar o link https://us.castitreach.com/a/globothevoice/thevoicebrasil2023/welcome

Você terá que enviar um vídeo seu cantando! Caso seja a sua primeira vez se inscrevendo, será necessário fazer um cadastro antes.

Para isso, informe: CPF, Nome completo, Data de Nascimento, E-mail e senha.

Você terá que concordar com os termos de uso e privacidade e também selecionar a caixinha "A minha inscrição para participação no programa é voluntária, e estou ciente de que a Globo poderá utilizar qualquer método de seleção dos participantes de quaisquer programas, a seu exclusivo critério, não se limitando aos inscritos. Li, entendi a mensagem e desejo prosseguir".

Depois, é só apertar o botão de "não sou um robô" e "cadastrar".

Em seguida, você conseguirá enviar seu vídeo de inscrição.

