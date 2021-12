Entenda o final de Angel em Verdades Secretas 2

Os últimos episódios da segunda temporada de Verdades Secretas já estão disponíveis no GloboPlay e mostram o desfecho da história de Arlete (Camila Queiroz). Mesmo com a saída da atriz da Globo, dois finais foram gravados e disponibilizados para o público. Abaixo, veja qual o final de Angel em Verdades Secretas 2.

Final de Angel em Verdades Secretas 2 tem dois desfechos

No primeiro final disponibilizado no GloboPlay, Angel e Giovanna (Agatha Moreira) deixam a rivalidade de lado e se entregam à paixão. Elas armam um plano para livrar a modelo de Cristiano (Rômulo Estrela) e Percy (Gabriel Braga Nunes).

Giovanna tenta matar Cristiano afogado para que o investigador não encontre as provas que o ligavam a protagonista. Porém, o personagem sobrevive a tentativa de assassinato e procura a filha de Alex (Rodrigo Lombardi) para alertá-la que ela está sendo enganada por Angel.

O investigador afirma que a modelo só quer o dinheiro que está que está escondido em uma conta secreta. É o que acontece – quando Giovanna chega ao aeroporto, Angel já está fugindo para fora do país e a abandona. A loira assiste a cena desolada.

A surpresa fica por conta da cena final, em que é mostrado que Alex, que supostamente estava morto, é o piloto do avião. Não se sabe se a modelo está alucinando ou se ele realmente está vivo.

No segundo desfecho, as mesmas coisas acontecem, porém o destino de Angel é outro. Quando a personagem de Camila Queiroz entra no avião, Alex atira na jovem, que cai morta.

Ao escutar o barulho do tiro, Giovanna entra na aeronave e vê o corpo da rival. Alex apenas olha para a filha e não diz nada.

Vai ter a terceira temporada?

Em recente entrevista à Folha de S. Paulo, a diretora da trama, Amora Mautner, afirmou que a Globo deu sinal verde para que Walcyr Carrasco escreva uma terceira parte da história. Mas antes, ela e o autor vão trabalhar em um folhetim para o horário das nove.

A diretora também comentou sobre a saída de Camila Queiroz da emissora: “A gente não esperava nada disso, né? Foi muito difícil para todo mundo. Mas somos profissionais e nosso trabalho é esse, resolver problemas que apareçam”.

Ela conta que, apesar do desfalque no elenco, o final de Verdades Secretas 2 não foi prejudicado. “O Walcyr é um gênio e um craque em resolver essas questões e fez isso em três horas. O final é o mesmo que estava escrito desde a sinopse, a gente não mudou nada. Ele reestruturou os últimos capítulos com o que já estava gravado e inventou coisas novas para fazer sentido o final que ele sempre quis, com a ausência dela”, disse.

Para os episódios finais, a Globo chamou uma dublê para o lugar de Camila Queiroz e utilizou recursos de computação gráfica para tornar as cenas mais realistas.

