Entre Tapas e Beijos: como está o elenco hoje em 2023

Com estreia marcada para a grade de programação do canal Viva e também completa no catálogo da Globoplay, Entre Tapas e Beijos é uma das séries nacionais mais amadas pelo público da TV Globo. A produção estrelada por Fernanda Torres e Andrea Beltrão é uma comédia sobre duas mulheres com vidas amorosas desastrosas que trabalham em uma loja de noivas. A série ganhou temporadas entre abril de 2011 e setembro de 2015.

Fernanda Torres é uma das protagonista de Entre Tapas e Beijos

Fernanda Torres é filha de uma das atrizes mais famosas do país, Fernanda Montenegro, e também fez carreira no cinema e na televisão. Entre Tapas e Beijos ela interpreta a personagem Fátima, que é independente e divertida, mas acaba sendo carente.

Hoje aos 57 anos de idade, a atriz continua na ativa. Em 2023, ela estreará a série Fim no catálogo da Globoplay. A trama é baseada em um livro homônimo escrito por Fernanda que traz a história de cinco homens que morrem em Copacabana.

Nos últimos anos, ela apareceu nas produções Gilda, Lúcia e o Bode (2020), Diário de um Confinado (2020), Amor e Sorte (2020), Todas as Mulheres do Mundo (2020) e Filhos da Pátria (2017 - 2019).

Andrea Beltrão viveu Sueli

Andrea Beltrão viveu a personagem Sueli, a outra protagonista de Entre Tapas e Beijos. Ela é melhor amiga Fátima, com quem divide um apartamento no Méier, na zona norte carioca. Ambas são vendedoras na Djalma Noivas e Sueli precisa lidar com um ex-marido, um novo romance e uma enteada.

Andrea Beltrão tem atualmente 59 anos de idade. Após anos envolvida com séries e filmes, ela voltou há pouco tempos para o mundo das novelas e interpretou a personagem Rebeca em Um Lugar ao Sol (2021 - 2022), mulher que se envolvia com um rapaz mais novo.

Depois deste projeto, ela apareceu também em Antes Tarde (2021), Ela e Eu (2021) e Antígona 442. A.C (2021). Ela é casada com Maurício Farias, com quem está desde a década de 1990 e tem três filhos.

Vladimir Brichta era Armane

Vladimir Brichta interpretou Armane e tinha o famoso bordão "Tá na área?" com o personagem em Entre Tapas e Beijos. Na trama, ele era dono de uma importadora em Copacabana e se casava com Fátima.

Vladimir Brichta é casado com a atriz Adriana Esteves desde 2006, com quem tem um filho, Vicente Brichta (16), e tem 46 anos de idade. Ele também é pai de Agnes Brichta (26), fruto de seu primeiro casamento, com Gena Karla Ribeiro. O ator esteve recentemente na faixa das 19h da TV Globo como o personagem Neném de Quanto Mais Vida Melhor (2021 - 2022).

Fábio Assunção foi Jorge

Fábio Assunção interpretou Jorge na série Entre Tapas e Beijos. Ele era um homem que chegando a Copacabana abria a boate La Conga e depois acabava se envolvendo com Sueli. Com o relacionamento com a personagem de Beltrão, alguns conflitos acabam surgindo, como com a filha de Jorge e o ex-marido de Sueli.

Fábio Assunção está com 51 anos de idade e continua na ativa. O ator está na novela Todas as Flores, que teve sua primeira leva de capítulos lançada na Globoplay em 2021 e retorna no primeiro semestre de 2022 com novos episódios. Recentemente, ele também esteve nas séries Sob Pressão (2022) e Desalma (2022).

Érico Brás interpretou Jurandir em Entre Tapas e Beijos

Érico Brás foi Jurandir na trama de Entre Tapas e Beijos, o ex-marido de Sueli. Ele trabalha como garçom no restaurante Rei do Beirute, se separou de Sueli com apenas dois meses de casamento e ainda se envolve com Bia (Malu Rodrigues), filha de Jorge.

Aos 43 anos de idade, Érico Brás retornou às novelas em 2022. Ele vive o personagem Eudoro Cidão de Mar do Sertão, folhetim que só será encerrado em 2023 na faixa das 18h. Ele estava afastado dos folhetins desde 2016-2017, quando viveu Jader em A Lei do Amor.

Otavio Muller viveu Djalma

Muller foi o personagem Djalma, dono da loja de noivas em que trabalham Sueli e Fátima. No elenco de Entre Tapas e Beijos, ele é totalmente submisso a esposa, Flavinha (Fernanda de Freitas), com quem vive um relacionamento confuso, apesar de ambos estarem apaixonados.

Otavio Muller tem 57 anos de idade e é casado com a arquiteta Adriana Junqueira, com quem tem duas filhas, Maria e Clara. Ele também é pai de Francisco, rapaz que foi fruto de seu relacionamento com Preta Gil nos anos 90. Nos últimos tempos ele esteve nos filmes O Palestrante (2022) e Galeria Futuro (2021), além da novela Um Lugar ao Sol (2021 - 2022) e da série Segunda Chamada (2019 - 2021).

Fernanda de Freitas foi Flavinha

Fernanda de Freitas foi Flavinha, ela era uma mulher bastante controladora com o marido Djalma e vivia lhe dando ordens. Ela trabalha na loja do marido e tem seu casamento abalado quando é revelado que Flavinha era dançarina de casa noturna no passado.

Fernanda de Freitas está atualmente com 42 anos e esteve nas novelas Um Lugar ao Sol (2021 - 2022) e O Sétimo Guardião (2018) nos últimos anos. Ela também atuou no filme 4x100: Correndo por um sonho (2021) e na série Mister Brau (2015 - 2018).

Malu Rodrigues foi Bia

Malu Rodrigues foi Bia, filha de Jorge e enteada de Sueli que vive conflitos com a personagem de Beltrão depois que o pai se casa. Rebelde, a moça se envolve com Jurandir, ex-marido da madrasta.

Malu tem 29 anos de idade e se destacou em 2022 ao viver a versão jovem de Irma na primeira fase do remake de Pantanal. A atriz depois foi substituída por Camila Morgado na segunda fase. Ela esteve nos últimos anos no filme Minha Fama de Mau (2019) sobre Erasmo Carlos e Roberto Carlos e na novela O Outro lado do Paraíso (2017 - 2018).

