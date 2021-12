Érica expõe farsa de Bárbara em Um Lugar ao Sol

A farsa de Bárbara (Alinne Moraes) está cada vez mais perto de chegar ao fim em Um Lugar ao Sol. Janine (Indira Nascimento) já descobriu que a colega de classe roubou o seu texto. Agora, quem ficará sabendo de toda a fraude será Santiago (José de Abreu), através de Érica (Fernanda de Freitas), que ouvirá uma conversa da esposa de Christian/Renato (Cauã Reymond).

Termina a fraude de Bárbara em Um Lugar ao Sol

Nos próximos capítulos de Um Lugar ao Sol, Bárbara ficará nas mãos de Érica, a personal trainer de Santiago. Tudo começará quando a ricaça decidir hospedar Janine em um apart-hotel que pertence a sua família, como uma forma de comprar o silêncio da verdadeira autora do conto.

O que Bárbara não esperava é que seu pai resolveu hospedar Érica no mesmo local e as duas começaram a dividir a moradia. Sem saber que a educadora física também estava no imóvel, a patricinha chega para visitar Janine e começa a falar sobre o acordo que as duas fizeram.

Érica escuta tudo e descobre que a filha de Santiago roubou o conto da colega. A loira irá guardar o segredo para si, até que durante um jantar, as duas irão começar a discutir. A personal, então, vai desmascarar Bárbara na frente de toda a família e revelará que ela não é a autora do texto.

Santiago e Christian/Renato irão ficar extremamente abalados com a situação. O dono da rede de supermercados Redentor irá procurar um advogado para se aconselhar sobre a fraude cometida pela filha. Enquanto isso, o marido da farsante diz para Janine que ela será indenizada financeiramente e que Bárbara fará uma retratação moral.

Bárbara expulsa Christian/Renato de casa

Além de ter que lidar com a exposição da fraude, Bárbara sofrerá com o desprezo de Christian/Renato, que ficará decepcionado com a mocinha após descobrir que não foi ela quem escreveu o conto. A cada dia, ela fica mais carente com a ausência do marido.

Bárbara vai se sentir ainda mais furiosa quando Janine for reconhecida como a verdadeira autora do conto e for premiada em seu lugar. Ela e Christian/Renato vão assistir à premiação, e o personagem de Cauã Reymond aplaudirá a verdadeira autora de pé.

Com ciúmes, ela expulsará o marido de casa. Porém, Chris consegue reverter a situação e o casal faz as pazes.