Velho do Rio vai morrer? Sucuri será vítima de vilão de Pantanal

A tarefa de ser guardião do Pantanal não é fácil, são inúmeras as vezes que o personagem de Osmar Prado fica em perigo para proteger alguém ou promover justiça. Nos próximos capítulos do folhetim da TV Globo não será diferente. O Velho do Rio vai morrer? A entidade precisará de ajuda e será resgatado após sofrer nas mãos de Tenório.

Velho do Rio vai morrer na novela Pantanal?

Muitos fãs da novela podem pensar que o Velho do Rio vai morrer após ser baleado por Tenório, mas esse pensamento é um engano. O guardião irá ficar entre a vida e a morte, mas irá sobreviver por pouco por conta da ajuda do chalaneiro Eugênio (Almir Sater).

Depois que tentar dar o bote como sucuri no grileiro e falhar, o Velho do Rio irá escapar da visão do mau-caráter e irá fugir. Porém, ele estará muito fraco e ficará largado em um canto do rio. O guardião vai falhar em remover a bala que o atingiu e seu corpo ficará debilitado. É aí que Eugênio entrará na história.

O personagem de Almir Sater vai encontrar o Velho do Rio desacordado e o embarcará em sua chalana. Ele removerá a bala do corpo da entidade, limpará a ferida e seguirá rumo a Campo Grande para levar o guardião a um hospital. Durante o percurso, o Velho do Rio acordará. O condutor de barco explicará como o encontrou e como foi o cuidado da ferida. Ele informará para onde está indo e logo depois o guardião desaparecerá da chalana.

Juma ficará desesperada atrás do amigo e pensará que o Velho do Rio vai morrer por causa do tiro de Tenório. Porém, mais tarde a entidade aparecerá para a moça e a tranquilizará.

O Velho do Rio vai conseguir matar Tenório em algum momento?

A entidade não será responsável pela morte de Tenório. O vilão vai bater as botas no desfecho do folhetim, mas ele será assassinado por Alcides e não o Velho do Rio. Tudo acontecerá na reta final da trama, durante os últimos capítulos. Tenório vai sequestrar Maria Bruaca e Alcides para se vingar. Ele castrará o rival, mas deixará o casal vivo.

Pouco depois, Alcides vai contar com a ajuda de Zaquieu e encurralará Tenório no rio. O vilão vai atirar contra Zaquieu e será pego por Alcides, que enfiará uma lança em sua barriga. O marido de Bruaca não irá resistir aos ferimentos e depois terá seu corpo jogado para as piranhas.

Velho do Rio prevê desgraça em família de Tenório

Nos próximos capítulos do folhetim das 21h, depois que o Velho do Rio for salvo por Eugênio, o guardião dirá para Juma que uma desgraça acontecerá na casa de Tenório. Para quem não sabe, essa desgraça será a morte do filho mais novo do vilão, Roberto.

O rapaz interpretado por Cauê Campos será assassinado pelo matador de aluguel Solano, de acordo com apuração de Patrícia Kogut do O Globo. Esta será a primeira morte do remake que acontecerá diferente da versão de 1990. Nas cenas originais da Manchete, o jovem morreu ao ser devorado por uma sucuri. No entanto, em 2022 ele fará perguntas demais para Solano após o matador atirar em Zé Lucas e por isso o mau-caráter ficará com medo de ser pego pelo crime.

O jagunço e o filho mais novo de Zuleica farão um passeio de barco e durante o momento, o garoto será afogado. O menino ficará desaparecido por algum tempo, mas seu corpo será encontrado depois. O matador de aluguel que será interpretada por Rafa Sieg ainda não deu às caras na trama e deve ser introduzido nos episódios das próximas semanas.

