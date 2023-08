O que vai acontecer na novela Vai na Fé na penúltima semana

A novela Vai na Fé entra na penúltima semana e traz reviravoltas até sexta-feira, 4 de agosto. Jenifer e Rafa vão se meter em uma roubada para tentar encontrar documentos para incriminar Theo, enquanto Ben vai se aliar a Orfeu para colocar o vilão na cadeia.

Jenifer e Rafa ficam presos no galpão de Theo - O que vai acontecer na novela Vai na Fé

No capítulo de segunda, Jenifer e Rafa vão até o galpão de Theo, à noite, para tentar encontrar algo que prove os crimes cometidos pelo vilão.

A estudante de Direito já havia descoberto a senha que abre uma porta cheia de documentos que podem comprovar que Theo está envolvido em atividades ilícitas. No entanto, ao chegarem lá, os dois vão encontrar o local completamente vazio, já que o pilantra se adiantou e guardou tudo ao saber da intenção dos filhos.

A porta irá se fechar sozinha, propositalmente, deixando Jenifer e Rafa presos do lado de dentro. Belarmino (Leandro Santanna) avisará Theo que seguiu as ordens e que os jovens estão trancados no local como ele pediu, para que o crápula possa dar uma de herói e resgatá-los de lá. No entanto, os jovens terão tempo para encontrar uma nota dos lotes informados por Orfeu.

Theo sabota comida de Rafa e Jenifer

Depois de "resgatar" os filhos do galpão, Theo vai levar os jovens para jantar no Charles Pierre mas sabota a comida dos estudantes. O crápula fingirá estar emocionado enquanto faz a refeição ao lado dos personagens de Bella Campos e Caio Manhente em cenas que vão ao ar na terça, 1º.

Logo após o jantar, Jenifer e Rafa vão começar a se sentir enjoados. O próprio Theo levará os filhos para o hospital e avisará Sol, que ficará desesperada ao saber que a filha não está passando bem. Quem também ficará preocupada será Clara (Regiane Alves), que irá para a casa da protagonista em busca de notícias.

Enquanto isso, Sheila (Renata Miryanova) e Belarmino destroem todas as provas contra Theo na empresa.

Ben se alia a Orfeu para prender Theo

Ben (Samuel de Assis) vai visitar Orfeu (Jonathan Haagenen) para selar um acordo com o criminoso. Agora inimigo de Theo, o contrabandista ficará interessado em ajudar o advogado a colocar o vilão na cadeia.

Em um primeiro momento, Orfeu até vai tentar convencer Jenifer a deixá-lo dar informações sobre Theo, mas quem ficará a frente da situação será o advogado.

Orfeu enviará para Ben o registro de tela de uma conversa com Theo sobre contrabando. Saindo de lá, o advogado até conversará com o rival sobre o papo que teve com o ex-sócio dele, mas o crápula vai fingir que não ficou intimidado com a informação.

Em cenas que vão ao ar no final da semana, o namorado de Sol conseguirá um vídeo de uma câmera de segurança que incrimina o personagem de Emílio Dantas.

Lui tenta reconquistar Lumiar - O que vai acontecer na novela Vai na Fé

Lui (José Loreto) vai fazer de tudo para reconquistar Lumiar (Carolina Dieckmann). O cantor ficará sabendo através de Sol que a advogada está no Refúgio e pedirá ajuda para Fábio (Zé Carlos Machado) para surpreender a loira.

O artista vai preparar uma noite romântica para a filha de Dora (Cláudia Ohana), e tudo indica que o esforço do playboy vai dar certo, já que é esperado que Lui e Lumiar fiquem juntos no final da novela Vai na Fé.

Nos próximos capítulos, o cantor também vai reconhecer o sucesso de Sol e pedirá para a cantora e dançarina abrir os seus shows.

Wilma volta a ser uma estrela de cinema

Depois de tantos anos sonhando em voltar a ser famosa, Wilma (Renata Sorrah) ficará receosa em ir na pré-estreia de seu primeiro filme depois de décadas por medo de desagradar o público. No entanto, Vitinho (Luis Lobianco) e Jairo (Lucas Oradovschi) vão contar para a patroa sobre a reação do público ao ver o novo projeto.

Wilma é ovacionada pelos espectadores e volta a ser famosa - os fãs da atriz até vão fazer uma bagunça na frente da mansão para tentar vê-la, e a mãe de Lui ficará radiante com o carinho recebido. Em cenas previstas para irem ao ar no sábado, 5, a personagem receberá um novo convite.

