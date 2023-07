Saiba como será o final de Theo na novela Vai na Fé

Um dos maiores vilões da teledramaturgia de 2023, o final de Theo na novela Vai na Fé promete agradar o público sedento por vingança. O personagem do ator Emílio Dantas finalmente vai pagar pelas crueldades, em um desfecho que será exibido nos últimos capítulos da trama.

O que acontece no Theo no final da novela Vai na Fé?

O final da novela Vai na Fé será só dia 11 de agosto, sexta-feira, mas já sabemos como a história do vilão Theo pode terminar. O desfecho do mau-caráter não vai terminar em morte como muitos poderiam esperar, mas ele enfim pagará por seus crimes na prisão.

Responsável pelo abuso de várias mulheres, como Janaína (Tulanih), Grazi (Lorena Lima) e a própria Sol (Sheron Menezzes), ele acabará se dando mal depois que cometer um assassinato no final da trama, quase matar Ben e ainda tentar sequestrar a filha de Marlene (Elisa Lucinda).

Segundo apuração de julho de Carla Bittencourt, colunista do Notícias da TV, Orfeu (Jonathan Haagensen) e Theo terão um embate no final da novela que acabará em tragédia - não foi revelado se o momento aparecerá no último capítulo ou antes. Após a fuga de Orfeu da cadeia, o vilão de Vai na Fé tentará armar para o ex-colega de crime cair novamente nas garras da polícia e por isso o padrinho de Hugo (MC Cabelinho) tentará acabar de uma vez por todas com a vida do vilão. Contudo o personagem de Emilio Dantas se dará bem mais uma vez e acertará o rival com um tiro no peito.

Após matar Orfeu, Theo também tentará acabar com a vida de seu ex-melhor amigo, Ben (Samuel de Assis). Ele espalhará gasolina pelos corredores de seu galpão e incendiará o espaço enquanto o advogado estiver por lá. Para a sorte do mocinho, Ben conseguirá se salvar do lugar em chamas. O empresário escapará do local do crime e se tornará foragido.

No entanto, o vilão não ficará fora de cena por muito tempo, pois logo em seguida ele tentará atrapalhar o casamento de Ben e Sol (Sheron Menezzes) no último capítulo de Vai na Fé. O mau-caráter vai se disfarçar de garçom e invadirá o casório para tentar sequestrar a noiva. O plano do abusador dará errado e enfim ele será preso, deixando de atormentar a todos e cometer atrocidades para sempre.

Inimiga de Sol, Erika se envolveu com Theo após a absolvição do mau-caráter no julgamento do estupro de Janaína (Tulanih) e faz parte dos planos do vilão para atormentar a ex-dançarina de Lui Lorenzo (José Loreto) desde então. Para a jovem, está reservado um final agridoce.

Ainda segundo a colunista do Notícias da TV, Erika vai ser presa durante o período em que Theo estiver foragido pela morte de Orfeu e a tentativa de assassinato de Ben. O vilão vai despistar a polícia ao comprar duas passagens para Europa, no intuito de fingir uma fuga para o outro continente. Ele chamará Erika para ir com ele, que nem desconfiará que servirá de isca, já que o mau-caráter não vai aparecer no aeroporto e ela será presa sozinha.

Após prestar esclarecimentos para a polícia, Erika vai conseguir a fama que tanto queria, pois será convidada para participar de um reality show peculiar, intitulado "Mulher de Bandido". Em cenas do último capítulo da novela de Rosane Svartman, ela aparecerá em um anúncio na internet pedindo o apoio e os votos do público.

