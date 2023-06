Protagonista da novela Fuzuê, Giovana Cordeiro será Luna

Em destaque nos últimos anos em novelas do horário nobre e também em outras faixas da TV Globo, a atriz carioca Giovana Cordeiro, de 26 anos, ganhou o papel principal de um folhetim pela primeira vez na carreira. Ela será a protagonista da novela Fuzuê, a personagem Luna. Próxima novela das 7, a obra de Gustavo Reiz estreia em agosto para substituir Vai na Fé.

Conheça a personagem Luna, protagonista da novela Fuzuê

Filha de Maria Navalha, Luna é uma mulher simples e carismática que vive no Bairro de Fátima, no centro do Rio de Janeiro. Como trabalho, a personagem de Giovana Cordeiro produz e vende biojoias, mas seu maior objetivo na vida é desvendar o paradeiro da mãe, que desapareceu sem deixar pistas.

Nesta busca por respostas, o público irá acompanhar a protagonista da novela Fuzuê atrás de rastros que possam levá-la até a mãe. Ex-cantora da Lapa, Maria Navalha foi vista pela última vez na loja do ex-feirante Nero de Braga e Silva (Edson Celulari), um homem excêntrico cujo o estabelecimento leva o mesmo nome do título do folhetim, "Fuzuê".

Durante a empreitada para achar a mãe, Luna acaba contando com a ajuda de Miguel (Nicolas Prattes), advogado que é filho de Nero e acabou de chegar de Portugal. O rapaz será essencial na jornada da mocinha, o que vai balançar o coração da protagonista da novela Fuzuê, dando início a triângulo amoroso, já que ela vive entre idas e vindas com Jefinho Sem Vergonha (Micael Borges), um cantor sertanejo.

E a história de Luna não vai parar por aí, porque a protagonista da novela Fuzuê terá que enfrentar uma antagonista que será ninguém mais, ninguém menos que a própria irmã, Preciosa (Marina Ruy Barbosa), que cruzará seu caminho depois de revelações chocantes.

Uma poderosa empresária do ramo das joias e filha de Bebel Montebello (Lilia Cabral) e Cesar Montebello (Leopoldo Pacheco), Preciosa descobrirá que é irmã de Luna depois que receber a herança do pai e nos documentos de Cesar ver dados que mostram que ela tem uma irmã perdida, além de um tesouro escondido para procurar.

Giovana Cordeiro já fez quais novelas?

Luna pode ser a primeira protagonista de Giovana Cordeiro, mas a atriz de 26 anos já esteve em outras novelas. O trabalho mais recente da famosa foi Xaviera em Mar do Sertão, em que Giovana se destacou no papel da sedutora e ambiciosa amante do antagonista Tertulinho (Renato Góes).

Antes disso, ela também ganhou destaque no remake de Pantanal. Giovana interpretou na trama a prostituta Generosa, mãe de José Lucas de Nada (Irandhir Santos), filho mais velho de José Leôncio (Marcos Palmeira).

Antes disso, ela esteve em Verão 90 como Moana. A personagem era uma estudante de jornalismo e nutria uma paixão antiga por João (Rafael Vitti), de quem era muito amiga. Além de fazer uma participação em Malhação: Vidas Brasileiras (2018) como Carol, ela também foi Cleo em O Outro Lado do Paraíso (2018), neta de Mercedes (Fernanda Montenegro), uma mulher mística que curava as pessoas.

Seus primeiros trabalhos na Globo foram Stefany em Rock Story, como uma jovem que é contratada Néia (Ana Beatriz Nogueira) para dar em cima de Léo Régis (Rafael Vitti) e na série Dois Irmãos, em que viveu Celeste, uma moça tímida que é seduzida pelo personagem de Cauã Reymond.

Mudança no visual

Para interpretar Luna, a protagonista da novela Fuzuê, a atriz Giovana Cordeiro precisou dar um tapa no visual. Ela estava com o cabelo curto devido a sua personagem Xaviera de Mar do Sertão e teve que aumentar o tamanho das madeixas. Para isso, ela contou a ajuda Nelma Véo para adotar um longo megahair cacheado.

Especialista em Mega Hair, Nelma também cuidou da transformação de outra atriz do elenco, Fernanda Rodrigues, que ainda não teve sua personagem divulgada pela emissora.

