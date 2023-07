Escrito nas Estrelas estreia hoje como substituta de Força de um Desejo

Confira o horário da estreia de Escrito nas Estrelas no Viva e relembre história da novela nunca reprisada - Foto: Reprodução/Globo

Força de um Desejo chegou ao fim nas tardes do canal Viva e a substituta será a novela Escrito nas Estrelas, obra de Elizabeth Jhin que nunca foi reprisada. Veja o horário da novela.

Horário da novela Escrito nas Estrelas no Viva

A novela Escrito nas Estrelas no Viva será exibida às 15h30 de segunda a sábado. Além disso, as reprises dos capítulos da semana são realizadas em sequência aos domingos, das 14h15 às 19h00.

A substituta de Força de Um Desejo no Viva tem um total de 143 capítulos e é estrelado por Jayme Matarazzo, Humberto Martins e Nathalia Dill. A trama foi exibida pela primeira vez entre abril e setembro de 201o.

O folhetim segue uma história que envolve um pai enlutado e uma moça sem saída. Tudo começa quando Daniel (Jayme Matarazzo), um estudante de medicina idealista que trabalha em uma comunidade carioca precisa arranjar um lugar para seus pacientes depois que um desastre acaba com o posto médico do local.

Daniel recorre ao pai, o conceituado médico Ricardo Aguillar (Humberto Martins), que tem uma clinica conhecida e ousada de fertilização, mas não tem amparo. O jovem tenta levar seus pacientes para a clínica de Ricardo, mas recebe uma negativa, o que resulta em uma briga entre eles.

Sem alternativa, ele resolve levar todos para uma casa que herdou com a morte da mãe. Neste período, ele conhece Viviane (Nathalia Dill), uma das moradoras da comunidade vítima do desastre que destruiu o posto médico de Daniel, ela briga pelos direitos dos feridos, o que fascina o rapaz logo de cara.

Decidido a levar os feridos para um local seguro, Daniel pega o carro e segue em viagem para a tal casa que herdou, ao lado de Viviane. No entanto, eles são vítimas de uma acidente na estrada e Daniel morre. Para piorar a situação de Viviane, que fica ferida com o acidente, ela ainda é procurada pela polícia, devido a um roubo de seu pai Jofre (Murilo Grossi), que é viciado em jogo e acabou deixando provas de um de seus delitos no barraco de Viviane, que acabou incriminada.

Com a tragédia que acabou com a vida de Daniel, o médico Ricardo resolve tomar uma atitude drástica: ele decide encontrar a mulher perfeita para ser a barriga de aluguel de seu neto. Para isso, ele utiliza sêmen de Daniel que foi congelado durante uma pesquisa de faculdade do rapaz.

Viviane acaba sendo obrigada a aceitar a posição, pois vira vítima de Gilmar (Alexandre Nero), assistente de Ricardo, que descobre a situação difícil da moça de foragida e passa a chantageá-la no intuito de conseguir dar um golpe no chefe.

Além da chegada de Escrito nas Estrelas na grade do Viva, o canal do grupo Globo tem mais duas novidades confirmadas para as próximas semanas.

26 de julho - Cair em Tentação entra no lugar de Amar a Morte

21 de agosto - História de Amor entra no lugar de A Sucessora

Leia também - Nove novelas para reprisar no Viva em 2023