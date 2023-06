Marron Glacê (à esquerda) e América (à direita) são novelas que o canal Viva poderia escolher para reprisar pelo sucesso e apelo do público; Veja lista completa - Foto: Reprodução/Globo

9 novelas para reprisar no Viva em 2023

Algumas novelas já estão confirmadas na grade do Viva de 2023, mas há aqueles folhetins que são os queridinhos do público e mereciam ganham uma chance de ser reprisado. Quer saber quais? Selecionamos uma lista de sucessos de audiência para reprisar no canal neste ano.

Tieta | novelas para reprisar no Viva em 2023

Exibida originalmente entre agosto de 1989 e março de 1990, o sucesso Tieta já apareceu no Vale a Pena Ver de Novo, em 1995, e também foi reprisada no Viva em 2017. A produção é adaptação da obra Tieta do Agreste, de Jorge Amado, e deu o que falar na época em que saiu, fechando com 65 pontos de média de audiência.

Com autoria de Aguinaldo Silva, Ana Maria Moretzsohn e Ricardo Linhares, a trama é ambientada na fictícia cidade de Santana do Agreste e é protagonizado por Tieta, papel que foi de Claudia Ohana na primeira fase e depois Betty Faria. A mulher era bonita, sensual e gostava de aproveitar a vida.

Rainha da Sucata

Rainha da Sucata foi outra sucesso das telinhas e teve mais de 60 pontos de média. De Silvio de Abreu, a novela de 19990 tinha Regina Duarte e Glória Menezes como as protagonistas, que viviam Maria do Carmo e Laurinha Figueroa, respectivamente. A trama mostrava o universo dos novos-ricos e a elite paulista e foi reprisada pelo Viva em 2013.

Baila Comigo | novelas para reprisar no Viva em 2023

Baila Comigo, de 1981, poderia ser a escolha do Viva para a faixa especial de Manoel Carlos no canal. A última reprise do folhetim foi em 2018 e ele conquistou média geral de 56 pontos no Ibope em sua exibição original.

A trama mostra irmãos gêmeos, Quinzinho e João Victor, que foram interpretados por Tony Ramos, e não sabem da existência um do outro, já que foram separados ainda bebê. Um ficou com a mãe, Quinzinho, que se tornou bancário, e o outro, João, com o pai, e que ao crescer virou um advogado bem-sucedido. Quando João deixa Portugal e retorna ao Brasil, seu caminho ganha reviravoltas que o levarão até o irmão que nem sabe que tem.

Renascer já foi reprisada no canal Viva e ganhará remake

De Benedito Ruy Barbosa, Renascer foi exibida entre março e novembro de 1993 e bateu 60 pontos de média. A novela fez tanto sucesso que em breve ganhará um remake da TV Globo, então seria uma boa ideia rever a trama original antes da nova versão. O folhetim já foi reprisado entre 1995 e 1996 no Vale a Pena Ver de Novo e também apareceu no Viva entre novembro de 2012 e setembro de 2013.

A história mostra a rivalidade entre o poderoso fazendeiro José Inocêncio (Leonardo Vieira/Antonio Fagundes) e seu filho João Pedro (Marcos Palmeira), a quem culpa pela morte da esposa.

Dancin' Days | novelas para reprisar no Viva em 2023

Sucesso de Gilberto Braga de 1978 - 1979, Dancin' Days terminou sua exibição original com a média de 59 pontos de audiência e foi reprisada pelo viva em 2014. A trama envolve a rivalidade de duas irmãs, Júlia Matos (Sônia Braga), que é uma ex-presidiária, e Yolanda Pratini (Joana Fomm), uma socialite.

Pedra sobre Pedra

Conquistando 57 pontos de média no Ibope quando foi exibida entre janeiro e agosto de 1992, a novela Pedra sobre Pedra também seria uma boa opção de reprise para o canal Viva em 2023. A última vez que a trama apareceu no Viva entre janeiro e agosto de 2015 e a última reprise da produção na TV aberta foi bem antes disso, em 1995, no Vale a Pena Ver de Novo.

A trama foi de autoria de Aguinaldo Silva, Ana Maria Moretzsohn e Ricardo Linhares e se dividiu em duas fases. A história se passa na fictícia cidade de Resplendor, na Chapada Diamantina, sertão da Bahia, e segue as trajetórias dos rivais Murilo Pontes (Nelson Baskerville/Lima Duarte) e Jerônimo Batista (Felipe Camargo), que amam a mesma mulher Pilar (Cláudia Scher/Renata Sorrah).

A Próxima Vítima

A Próxima Vítima fez 51 pontos de média quando foi ao ar e é uma das novelas mais famosas do currículo de Silvio de Abreu. A trama de 1995 já foi reprisada pela TV Globo em 2000 e apareceu pela última vez no canal Viva entre setembro de 2013 e junho de 2014.

A novela tinha uma trama policial que se passava entre Mooca e o Bixiga, em São Paulo e mostrava a batalhadora Ana (Susana Vieira), que era dona de uma cantina italiana e tinha como amante há duas décadas Marcelo (José Wilker), mau-caráter com quem teve três filhos.

América | novelas para reprisar no Viva em 2023

Uma das produções mais famosas de Gloria Perez, América é a novela mais nova na lista e nunca ganhou reprise. A produção está no catálogo da Globoplay, mas sempre é pedida entre os noveleiros como opção para reprise no Viva ou na TV Globo. Na época em que foi lançada, entre março e novembro de 2005, a produção conquistou média geral de 49 pontos.

A trama mostra a jovem Sol (Deborah Secco), uma brasileira que sonha em ir para os Estados Unidos e entra ilegalmente no país ao atravessar a fronteira do México com o território estadunidense, e o peão de rodeios Tião (Murilo Benício), que é abandonado pela moça, quando Sol decide seguir seu sonho.

Marron Glacê | novelas para reprisar no Viva em 2023

Com uma média de 51 pontos de média, Marrom Glacê é uma favorita entre o público noveleiro e é sempre solicitada quando o assunto é reprise. O folhetim nunca foi reprisado no Viva, mas já apareceu no Vale a Pena Ver de Novo, da TV Globo, em 1982.

De Cassiano Gabus Mendes, a obra de 1979 mostrava o cotidiano do buffet Marron Glacé. Na esperança de vingar a morte do pai, Otávio (Paulo Figueiredo) planejava tomar a posse da empresa, que era comandada por Clotilde (Yara Cortes), e para isso se passa por garçom para trabalhar no local.

