Como foi o final da novela Força de Um Desejo?

No ar desde outubro de 2022, Força de um Desejo finalmente alcançou sua reta final. A trama de Gilberto Braga e Alcides Nogueira conta com 226 capítulos e tem previsão de encerrar sua reexibição no canal Viva em julho de 2023. Para quem já está curioso sobre como será o final dessa história, separamos os desfechos dos personagens.

Inácio e Ester ficam juntos no final de A Força de um Desejo?

O casal de protagonistas vivido por Fabio Assunção e Malu Mader passa por vários altos e baixos na novela A Força de um Desejo na tentativa de ficarem juntos. Para piorar a situação do casal, Inácio é um dos principais suspeitos da morte de Sobral (Reginaldo Faria) e na reta final da trama Ester também vai parar no banco dos réus.

Só depois que o verdadeiro assassino é pego e confessa tudo que o casal finalmente fica em paz. Finalmente livres, Inácio e Ester se casam no desfecho da trama. Para fechar a história da dupla com chave de ouro, nas últimas cenas do casal em Força de Um Desejo, Ester conta para o amado que está grávida. “O primeiro dos filhos com que tanto sonhamos”, comemora ela.

Higino Ventura morre no final da novela Força de Um Desejo

O carrasco Higino Ventura (Paulo Betti) tem o que merece no final da novela Força de Um Desejo e é assassinado. Tudo acontece por conta da obsessão do vilão por Olívia (Claudia Abreu).

Nos momentos finais da novela, Higino sequestra a moça e Mariano (Marcelo Serrado) aparece para salvá-la. O rapaz briga com o marido de Bárbara e pensa que ele está morto, mas quando o casal vacila a atenção, o homem levanta com uma faca e vai para cima deles. Neste momento, aparece heroicamente o escravo Cristóvão (Alexandre Moreno), que mata Higino e dá fim a sua trajetória de maldades.

Assassino misterioso é descoberto

Quem matou o barão Sobral, a baronesa Helena (Sônia Braga), Dr. Xavier (Nelson Dantas), padre Olinto (Abrãao Farc) e tantos outros? A resposta aparece até o final de Força de Um Desejo e os personagens descobrem que Bárbara (Denise Del Vecchio), mulher de Higino, é a culpada por tudo.

A vilã é desmascarada por conta de Vitório (Antônio Grassi), que é enganado por uma estratégia da polícia e confessa tudo para tentar livrar a cara, revelando o que Bárbara armou durante a novela. A megera acaba confessando tudo e enlouquece no final da trama, sendo confinada em uma instituição psiquiátrica para o resto da vida.

Prisões final da novela Força de Um Desejo

Além de Bárbara ir parar em uma instituição psiquiátrica, Alice (Lavínia Vlasak) e Idalina (Nathalia Timberg) são presas por vários delitos que cometeram ao longo da trama para tentar fisgar Inácio e destruir a vida de Ester. Abelardo (Selton Mello) é quem consegue os documentos que comprovam as maldades da dupla e a tentativa de Alice de incriminar Ester pela morte de Sobral. A personagem de Lavínia Vlasak até tenta fugir do destino atrás das grades, mas não tem sucesso.

Abelardo fica com quem?

Abelardo foi apaixonado por Alice durante grande parte da trama de Força de Um Desejo e ficou muito frustrado quando o irmão Inácio aceitou se casar com a moça em certo ponto da trama. No entanto, depois de colocar as mãos nas provas que mostravam as maldades da personagem de Lavínia Vlasak, ele deixa o amor que sentia pela jovem de lado. No final da trama, o rapaz fica noivo de Juliana (Júlia Feldens) e termina a novela feliz ao seu lado.

E como ficam Mariano e Olívia no final de Força de um Desejo?

Por conta da obsessão de Higino, Olívia não havia conseguido paz nem mesmo depois de conseguir comprar sua alforria e se casar com Mariano, mas após a morte do vilão, o casal finalmente consegue viver feliz e sem preocupações. Nas últimas cenas da dupla, os personagens de Claudia Abreu e Marcelo Serrado na novel aparecem alegres aproveitando a nova vida, enquanto Olívia escreve uma carta para falar das novidades para Bartolomeu (Daniel Dantas) e Guiomar (Louise Cardoso), que saíram em uma viagem para o velho mundo.

