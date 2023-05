Por que Aninha perde a fábrica de chocolates?

Aninha mal sabe o que está por vir em seu caminho. Nos próximos capítulos de Chocolate com Pimenta, ela será surpreendida por Jezebel, que apresentará um documento que colocará toda a fortuna da viuvinha em risco. A personagem de Mariana Ximenes vai parar no tribunal e perderá sua amada fábrica de chocolates.

Aninha perderá fortuna em golpe de Jezebel

Aninha ficará sem a fábrica de chocolates após perder um processo movido por Jezebel, que juntamente com Sebastian, cria um documento falso, dizendo que Ludovico deixou tudo para a irmã, e não para a esposa. Para completar a farsa, a megera volta a se aliar ao prefeito, delegado e banqueiro para que eles sejam suas testemunhas.

O caso então vai para o tribunal e durante a audiência, a advogada Sofia de Chocolate com Pimenta que não sabe que o documento é falso, consegue descredibilizar algumas das testemunhas a favor de Aninha. Para piorar a situação, ela traz testemunhas que alegam que a garota é uma interesseira.

Márcia aconselha a prima a contar ao juiz que só se casou com Ludovico para que seu filho Tonico tivesse um nome e não nascesse como bastardo. Porém, Aninha se nega a revelar a verdade no processo.

Por fim, o juiz acaba acreditando nas mentiras das testemunhas e no documento falso, declarando a sentença a favor de Jezebel. "As testemunhas circunstanciais em peso admitem que o comportamento da jovem viúva nem sempre foi o mais adequado e não se vê outro motivo para ela ter se casado com um homem tantos anos mais velho a não ser por interesse financeiro", comenta o juiz.

Ele então completa: "um casamento por interesse financeiro é moralmente condenável, mas não é crime. Entretanto, considerando que homens de prestígio como o prefeito, o delegado e o banqueiro, amigos do falecido, declararam ter conhecimento do medo que afligia esse senhor antes do casamento, medo de ver tudo destruído, e considerando ainda ser esse o único documento assinado por Ludovico, todas as evidências apontam de que fato a doação foi feita". Assim, ele determina que Aninha devolva tudo o que herdou.

Aninha vai recuperar a fábrica?

Vai demorar alguns capítulos de Chocolate com Pimenta, mas Aninha conseguirá sua fortuna e fábrica de chocolates de volta. Guilherme (Rodrigo Faro), advogado da viúva, conseguirá provas para reabrir o caso e levá-lo novamente a julgamento.

O soldado Peixoto (Ângelo Paes Leme) desconfia da armação depois que vê Olga (Priscila Fantin) visitando Jezebel e Sebastian algumas vezes. Ele escuta uma conversa e descobre que a filha do delegado ganhará uma parte da fábrica após a posse de Jezebel e estranha. Por isso conta tudo para Guilherme, que fica com a pulga atrás da orelha e suspeita da falsificação.

Após trabalhar no intuito de encontrar documentos com assinaturas oficiais de Ludovico para ser comparado com o documento falso de Jezebel, Guilherme consegue a ajuda do padre Eurico (Renato Rabelo). Na nova audiência, o religioso leva o livro de casamento da igreja e mostra a assinatura do ricaço no dia em que selou a união com Aninha.

Após as novas provas, o perito escolhido para avaliar os documentos determina que foi cometida uma injustiça pelo tribunal e que o documento de Jezebel é uma falsificação. Para a sorte de Aninha, o juiz então determina que a fábrica de chocolate, a fortuna, joias e tudo o que pertencia a Ludovico volte para as mãos da viúva.

Sebastian e Jezebel serão presos em Chocolate com Pimenta

Após comprovada a falsificação de Jezebel, ela joga o parceiro na fogueira e na frente de todos e revela a culpa de Sebastian, alegando que o plano do golpe foi dele. Os dois brigam em meio a uma confusão que toma conta do tribunal e o juiz determina que um novo caso seja aberto e a dupla passe por uma investigação.

Mesmo assim, eles não acabam na cadeia no final da novela Chocolate com Pimenta. Jezebel vira funcionária da fábrica e se sente humilhada. Primeiro, Aninha a manda para a cozinha, mas depois a megera muda de posição e vira secretária de Roseli (Rosane Gofman), sua antiga assistente.

Sebastian passa a responder por seus crimes em liberdade e é defendido por Sofia, que acaba se tornando sua noiva e obriga o vigarista a andar na linha para que não vá para a cadeia.

