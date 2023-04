6 novelas perfeitas para substituir Chocolate com Pimenta em 2023

A história de Aninha ainda tem alguns meses no ar nas tardes da Globo. Mas como a ansiedade sempre bate na porta, o público já quer saber qual será a substituta de Chocolate com Pimenta. Como a emissora ainda não divulgou as candidatas, selecionamos algumas opções que poderiam entrar no lugar do folhetim de Walcyr Carrasco.

Como o autor é praticamente dono da faixa de horário, que até agora só exibiu produções com a assinatura dele, selecionamos algumas de suas obras que foram ao ar na faixa das 18h e 19h e que poderiam retornar às telinhas.

Alma Gêmea - novelas para substituir Chocolate com Pimenta

Alma Gêmea (2005 - 2006) foi reprisada no canal Viva há pouco tempo - assim como Chocolate com Pimenta e O Cravo e a Rosa antes de serem exibidas novamente na Globo - então a produção que foi sucesso de audiência na faixa das 18h00 poderia ser uma candidata para o cargo.

A história se divide em duas fases. Na primeira, o público acompanha o amor puro do botânico Rafael (Eduardo Moscovis) com a bailarina Luna (Liliana Castro). O problema é que o casal é alvo da invejosa Cristina (Flávia Alessandra) e Luna acaba morrendo. Anos se passam e Rafael se torna um viúvo amargo. No entanto, tudo muda quando ele conhece Serena (Priscila Fantin), a reencarnação de Luna.

Relembre a icônica abertura da novela na voz de Fábio Jr:

Caras & Bocas pode ser substituta de Chocolate com Pimenta?

Caras & Bocas vem sendo uma aposta na web sempre que a substituição de Chocolate com Pimenta nas tardes da Globo é citada. O folhetim bem humorado foi exibido na faixa das 19h00 entre abril de 2009 e janeiro de 2010 e já chegou a ser reprisada pelo Vale a Pena Ver de Novo - antes das mudanças da emissora que definiram que agora a faixa só traz obras do horário nobre.

O folhetim é uma comédia romântica que se passa na cidade de São Paulo. Ele mostra Dafne, personagem de Flavia Alessandra, e Gabriel, de Malvino Salvador, que são amantes da arte e se apaixonaram na juventude, mas foram separados pelo avô dela, o ricaço Jacques (Ary Fontoura).

Quem também ganha espaço na trama é Denis (Marcos Pasquim), um artista plástico com dificuldade de se manter e que acaba em parceria com um chimpanzé com talento para pintura chamado Xico.

Morde & Assopra - novelas para substituir Chocolate com Pimenta

Outra trama bem humorada que o autor lançou na faixa das 19h00 foi Morde & Assopra, exibida entre março e outubro de 2011 e que contou com a colaboração dos autores André Ryoki e Daniel Berlinsky. O folhetim foi estrelado por Adriana Esteves, além de Marcos Pasquim, Mateus Solano e Flavia Alessandra, nomes que já deram às caras em outras obras de Walcyr.

Na história, a personagem de Esteves se chama Julia e é uma paleontóloga determinada que quer encontrar os restos de um réptil marinho que foi extinto há milhões de anos. Já Pasquim vive Abner, um fazendeiro caipira do interior de São Paulo.

A vida da dupla se cruza quando a paleontóloga descobre por meio do cientista Ícaro (Mateus Solano) a existência de sítios arqueológicos na cidade de Preciosa. Ela viaja até lá para procurar por ossadas pré-históricas, mas incomoda Abner, cuja a sobrevivência da família vem dos pés de café de sua fazenda e que por sorte - ou azar - tem em sua propriedade o resto de uma ossada de titanossauro enterrada.

Êta Mundo Bom é uma das novelas de Carrasco que poderia substituir Chocolate com Pimenta

Êta Mundo Bom é outro sucesso de Walcyr Carrasco que poderia se tornar substituta de Chocolate com Pimenta na faixa especial. O folhetim foi ao ar na faixa das 18h00 entre janeiro e agosto de 2016 e já ganhou reexibição bem sucedida nas telinhas da Globo.

A trama presta homenagem ao saudoso autor Mazzaropi (1912–1981) e se inspira no filme Candinho, de 1954. Estrelada por Sergio Guizé, que vive Candinho, a história mostra um rapaz que desconhece a idade dos pais e foi criado na Fazenda Dom Pedro II pela família de Cunegundes (Elizabeth Savalla). Quando é expulso da propriedade, ele segue rumo a São Paulo para encontrar a mãe biológica.

Sete Pecados

Sete Pecados foi ao ar na faixa das 19h00 entre junho de 2007 e fevereiro de 2008 e trouxe Priscila Fantin como protagonista. Tudo começa quando a moça vivida pela atriz, Beatriz, se consulta com uma cartomante chamada Custódia (Claudia Jimenez) e é alertada para prestar atenção em sua forma de vida, devido a convivência com os famosos sete pecados capitais.

A cartomante ainda diz para Beatriz que ela só será feliz quando deixar seus pecados para trás em nome de um grande amor, que está prestes a entrar em sua vida. O problema é que Beatriz já é noiva do chef de cozinha Pedro (Sidney Sampaio). Porém, não demora para que o taxista Dante (Reynaldo Gianecchini) cruze sua vida e mude seu destino.

A Padroeira - novelas para substituir Chocolate com Pimenta

A Padroeira é uma das novelas mais antigas de Walcyr Carrasco e foi lançada entre junho de 2001 e fevereiro de 2002, na faixa das 18h00. Ela foi exibida na TV Globo entre alguns dos sucessos do autor, pouco depois de ele finalizar O Cravo e a Rosa nas telinhas, cerca de apenas três meses de diferença, e mais de um ano antes de Chocolate com Pimenta ir ao ar.

Nesta produção, ele teve a colaboração de Mário Teixeira, que escreveu O Cravo e a Rosa com ele, além da autora Duca Rachid. A trama mostra o amor impossível do casal Valentim Coimbra (Luigi Baricelli) e Cecília de Sá (Deborah Secco) e se passa no começo do século 18.

O destino do casal acaba entrelaçado depois que a moça é rapitada por Molina (Luís Melo) e seu grupo de salteadores quando deixa um convento de Portugal para se casar com D. Fernão de Avelar (Maurício Mattar). Valentim é herdeiro de um homem acusado de traição contra a Coroa e salva a garota, que se torna sua amada.

